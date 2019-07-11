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Анатолий Исаченко подписал соглашение о сотрудничестве с Минской митрополией БПЦ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Создать духовный иммунитет. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко подписал соглашение о сотрудничестве с Минской митрополией Белорусской православной церкви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первый такой документ между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью был подписан в 2003 году. С того времени духовенство и государственная власть ведут совместную работу в различных сферах, в первую очередь – в образовании и воспитании молодежи.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Православная церковь в Минской области представлена четырьмя епархиями, которые включают в себя 33 благочинных. Здесь служат 310 священников и работает 385 религиозных общин, объединяющих тысячи верующих.
Кстати, на встрече присутствовали епископы от каждой епархии. Перед официальной частью представители Миноблисполкома и духовенство познакомились с фотовыставкой, отражающей деятельность православной церкви в регионе.
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Новости Беларуси. Создать духовный иммунитет. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко подписал соглашение о сотрудничестве с Минской митрополией...
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