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Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры: что обсудили президенты
Источник материала: СТВ
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению пленных.
Лидеры двух государств договорились, что эта работа не будет прекращена. Кроме того, речь шла о возможности продолжения контактов в нормандском формате.
Напомним, накануне Зеленский предложил Путину провести встречу в белорусской столице с участием новых переговорщиков. Президент нашей страны абсолютно поддержал эти предложения. В Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров.
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
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