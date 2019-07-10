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Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры: что обсудили президенты

11.07.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, обсуждались вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению пленных.

Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры: что обсудили президенты

Лидеры двух государств договорились, что эта работа не будет прекращена. Кроме того, речь шла о возможности продолжения контактов в нормандском формате.

Напомним, накануне Зеленский предложил Путину провести встречу в белорусской столице с участием новых переговорщиков. Президент нашей страны абсолютно поддержал эти предложения. В Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров. 

Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры: что обсудили президенты

Люди в материале: Владимир Путин, Владимир Зеленский
 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
 
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