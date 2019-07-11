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Фанаты минского «Динамо» выбежали на поле в Латвии и подрались со стюардами

11.07.2019 23:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1).

Несколько фанатов столичного клуба выбежали на поле и устроили стычку со стюардами матча.

Видео: Sportacentrs

Как сообщает блог «Зона ультрас», по ходу встречи болельщики «Динамо» также устроили фаер-шоу.

Титульное фото: dinamo-minsk.by

 
 
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Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1).
 
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