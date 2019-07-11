Фанаты минского «Динамо» выбежали на поле в Латвии и подрались со стюардами

Источник материала: Tut.by

Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1).

Несколько фанатов столичного клуба выбежали на поле и устроили стычку со стюардами матча.

Видео: Sportacentrs

Как сообщает блог «Зона ультрас» , по ходу встречи болельщики «Динамо» также устроили фаер-шоу.

Титульное фото: dinamo-minsk.by