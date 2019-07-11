|
Фанаты минского «Динамо» выбежали на поле в Латвии и подрались со стюардами
Источник материала: Tut.by
Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1).
Несколько фанатов столичного клуба выбежали на поле и устроили стычку со стюардами матча.
Видео: Sportacentrs
Как сообщает блог
Титульное фото: dinamo-minsk.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики минского «Динамо» слишком бурно отпраздновали гол Никиты Капленко на последних минутах матча первого квалификационного раунда против «Лиепаи» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)