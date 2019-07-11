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На Зыбицкой открылся еще один бар. Показываем интерьер и цены
Источник материала: Tut.by
Недавно в здании с максимальной концентрацией баров на квадратный метр открылось еще одно заведение. Речь о «Терапии», которая теперь работает на Зыбицкой, 6. Новое место позиционирует себя как кофейня днем и как бар по вечерам.
Новое место открыли новички ресторанного бизнеса. Ничего не знав и не умев, у владельцев было понимание, что они хотят объединить в одном кọфе, винọ и танцы: так получился бар «Терапия». Днем он работает как кофейня, а вечером в пятницу и субботу превращается в бар с танцами до четырех утра.
Заведение совсем небольшое по площади, но в нем умудрились найти место для крошечной кухни, где готовят в основном закуски и салаты.
Некоторые позиции из меню и цены:
брускетта с запеченными маринованными перцами, муссом из сыра и каперсами — 8 рублей;
круассан с прошутто и сырным муссом — 8 рублей;
круассан с камчатским крабом — 14 рублей;
печеные овощи с пряным домашним творогом и хрустящими лепешками — 8 рублей;
салат с тунцом, томатами, красным луком и соусом винегрет на малиновом уксусе — 10 рублей;
мини-киш с подкопченными боровиками и беконом — 10 рублей;
морковный торт — 6 рублей.
В «Терапию» планируют приглашать музыкантов и диджеев. А еще, возможно, устраивать мастер-классы и показывать кино.
Новое заведение будет работать с воскресенья по четверг с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00.
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Недавно в здании с максимальной концентрацией баров на квадратный метр открылось еще одно заведение. Речь о «Терапии», которая теперь работает на Зыбицкой, 6. Новое...
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