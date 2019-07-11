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На Зыбицкой открылся еще один бар. Показываем интерьер и цены

11.07.2019 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в здании с максимальной концентрацией баров на квадратный метр открылось еще одно заведение. Речь о «Терапии», которая теперь работает на Зыбицкой, 6. Новое место позиционирует себя как кофейня днем и как бар по вечерам.

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Открываете новое заведение в Минске? AFISHA.TUT.BY готова рассказать о нем. Пишите на почту afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение».

Новое место открыли новички ресторанного бизнеса. Ничего не знав и не умев, у владельцев было понимание, что они хотят объединить в одном кọфе, винọ и танцы: так получился бар «Терапия». Днем он работает как кофейня, а вечером в пятницу и субботу превращается в бар с танцами до четырех утра.



Заведение совсем небольшое по площади, но в нем умудрились найти место для крошечной кухни, где готовят в основном закуски и салаты.

Некоторые позиции из меню и цены:

брускетта с запеченными маринованными перцами, муссом из сыра и каперсами — 8 рублей;

круассан с прошутто и сырным муссом — 8 рублей;

круассан с камчатским крабом — 14 рублей;

печеные овощи с пряным домашним творогом и хрустящими лепешками — 8 рублей;

салат с тунцом, томатами, красным луком и соусом винегрет на малиновом уксусе — 10 рублей;

мини-киш с подкопченными боровиками и беконом — 10 рублей;

морковный торт — 6 рублей.



В «Терапию» планируют приглашать музыкантов и диджеев. А еще, возможно, устраивать мастер-классы и показывать кино.

Новое заведение будет работать с воскресенья по четверг с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 12.00 до 04.00.


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Теги: Минск
 
 
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Недавно в здании с максимальной концентрацией баров на квадратный метр открылось еще одно заведение. Речь о «Терапии», которая теперь работает на Зыбицкой, 6. Новое...
 
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