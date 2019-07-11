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Лукашенко открыл очередной «Славянский базар»

11.07.2019 22:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия, передаёт БелТА.

 


«Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить с нами этот красивый праздник — настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», — сказал Александр Лукашенко.


Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад СССР.


«Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», — подчеркнул Лукашенко.
 
Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии...
 
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