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Лукашенко открыл очередной «Славянский базар»
Источник материала: Партизан
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия,
«Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить с нами этот красивый праздник — настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, он стал ответом творческих людей на распад СССР.
«Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», — подчеркнул Лукашенко.
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Фестиваль «Славянский базар в Витебске» стал праздником дружбы и взаимопонимания. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии...
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