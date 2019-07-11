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Всех призывников не выпустят из страны? «Армия – вторая тюрьма для молодых ребят»

11.07.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Закон Равкова» принес права человека в жертву интересам государства.

Всех призывников не выпустят из страны? «Армия – вторая тюрьма для молодых ребят»
фото Белапан
Сегодня Конституционный суд одобрил закон “Об изменениях законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства”, или «закон об отсрочках». 
“Закон поступил в суд и был рассмотрен. Общий итог: соответствует Конституции”, - рассказал Еврорадио заместитель руководителя отдела организации судебных заседаний Конституционного суда Сергей Латушкин.
Теперь закон будет передан на подпись Александру Лукашенко, у которого есть 14 дней на то, чтобы или подписать его, или вернуть для рассмотрения в парламент.

Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов по просьбе «Белорусского партизана» дал оценку действиям своих коллег. Бывших.


- Думаю, Конституционный суд целиком и полностью одобрил 13 поправок к законопроекту. 
Лично я насчитал минимум восемь нарушений Конституции. Молодых людей фактически лишают законных прав на продолжение учебы и заставляют выполнить свой священный долг. Причем совершено непонятен статус, которые признаются уклонистами, не имея на то законных оснований. Людей лишают другого конституционного права под видом исполнения обязанности.
Что важнее - реализация конституционных прав или выполнение конституционной обязанности? Обязанность в большей степени – интерес государства, а право – в большей степени интерес человека. На примере поправок в «закон Равкова» видно: интересы государства превалируют над правами человека, они приносятся в жертву обязанности.

Если толковать конституционную обязанность защищать Республику Беларусь (статья 57 Конституции) следует, то следует признать, что речь идет об обязанности защищать страну в военное время, во время военной агрессии. А в мирное время эта обязанность все-таки не имеет первостепенного значения, и приносить права граждан на свое развитие, учебу неправильно.

Правда, согласно обоснованию к законопроекту, уклонение от призыва под видом продолжения учебы достигает 30-40 процентов от общего количества призывной молодежи. Это много. Но жестко требовать выполнения воинской обязанности – чрезвычайная мера. 
Если воинскую обязанность и надо выполнять, то следует позаботиться о защите интересов граждан. Насколько мне известно, сегодня солдатам-срочникам в месяц платят 23 рубля. Что это за деньги в наше время – только на сигареты и на конфеты, как говорят.

- Не хватит.

- Государство вообще не ценит время службы в армии и даже не включает в страховой стаж. Что же это такое? Это же явное неуважение наших молодых мужичков. Срочники могут пользоваться мобильными телефонами только в определенные дни и часы, получив предварительное разрешение. Опять-таки ограничения на выход в город. Казарма по большому счету напоминает место лишения свободы, где каждый шаг надо согласовывать с начальством. Нельзя закрывать глаза и на то, что дедовщина в армии не изжита, отношение к солдатам со стороны офицеров и старослужащих неуважительное, жесткое – вторая тюрьма для молодых ребят, которая для многих оборачивается издевательствами, унижениями, оскорблениями. После такой «школы» остается негативный осадок по отношению к государству; захотят ли после армии эти ребята продолжать военную службу и защищать свою страну – сложно сказать. Все из-под палки.

Лично я считаю, что от всеобщей воинской обязанности нам надо уходить и формировать контрактную армию. Две трети 60-тысячной белорусской армии – те самые юные мужички от 17 до 27 лет, которые из-под палки вынуждены выполнять свой воинский долг. Создать профессиональную армию, платить соответствующую зарплату, и не только офицерам, но сержантам и солдатам, для которых военная служба станет ремеслом. Палочная воинская дисциплина, кажется, уже давно должна уйти в прошлое, но в Беларуси она почему-то задержалась. Как раньше в России захватывали мужичков и отправляли в рекруты на 25 лет, так и в Беларуси парней превращают в оловянных солдатиков. Время такого неуважительного отношения к гражданам, нарушения их прав и свобод, мне кажется, уже прошло. Нам надо строить современную армию на национальной основе с традициями воинской белорусской славы. 


В условиях нейтралитета, которого придерживается Республика Беларусь, это вполне реально. И полагаю, что воинская обязанность имеет место только в случае военной агрессии, в мирное время призывников могут призывать на сборы, обладатели офицерского звания могут проходить службу в резерве. 

- Михаил Иванович, закон в течение двух недель прошел два чтения в Палате представителей, одобрение Совета республики, признан соответствующим Конституции Конституционным судом – и все тайком, кулуарно. Существуют ли механизмы защиты своих конституционных прав?

- Сегодня «закон Равкова» уже подписан – я не исключаю такого варианта. 

Закону придана обратная сила в отношении ребят, которые еще имеют право на отсрочки. Они могут писать свои жалобы в Конституционный суд, который сегодня таким образом поступил в отношении их, могут обращаться к главе государства, который уже высказался по поводу закона на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, могут обращаться в прокуратуру за защитой своих прав, в том числе и права на продолжение учебы, могут ставить вопрос перед Министерством образования, которое должно гарантировать право на образование. 

Но, как вы понимаете, формальные жалобы ни к чему не приведут. И по всей видимости, в осенне-зимний набор многим тысячам молодых людей придется уйти в армию. А в последующем, конечно, родители, думая о своих сыновьях, будут с рождения вывозить их в другие страны, потому что призывников уже не будут выпускать за границу – для оздоровления и других целей. А потому встанет проблема – каким образом уберечь своих сыновей от «белорусской армии». 
Но легальный путь, вполне очевидный, - переход к контрактной армии.

- Вы сказали: призывников перестанут выпускать за границу. Я что-то упустил в законопроекте?

- С 16 лет наступает призывной возраст, с 16 лет парней могут не выпускать из страны. Конечно, молодые люди будут стараться выехать в теплые страны и дожидаться, когда исполнится 27 лет. 
Ребята, которые признаны подлежащими призыву на срочную военную службу, но которые не явились в призывные комиссии, не имея права на отсрочку и иные уважительные причины; их приглашали в военкомат, они не явились – их не будут выпускать за границу. Так гласят поправки. Но я думаю, что власти будут шире контролировать мужскую часть молодежи, которая подлежит призыву. Призывников прежде надо вызвать, затем, по логике, ставить на учет и включать в списки невыездных, если не явятся по вызову. А если явятся? Вроде бы они и могут выезжать. Надо посмотреть, как сейчас МВД, Минобороны, пограничники будут относиться к 16-летним парням…
 
 
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«Закон Равкова» принес права человека в жертву интересам государства.
 
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