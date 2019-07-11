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Подросток в Бресте ради эффектного селфи повис на подоконнике шестого этажа

11.07.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 июля на бульваре Космонавтов, 40 в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа ради селфи. Видео появилось в группе «Онлайн Брест», пишет tut.by

 
Теги: Брест
 
 
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11 июля на бульваре Космонавтов, 40 в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа ради селфи. Видео появилось в группе «Онлайн Брест», пишет tut.by
 
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