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Подросток в Бресте ради эффектного селфи повис на подоконнике шестого этажа
Источник материала: Партизан
11 июля на бульваре Космонавтов, 40 в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа ради селфи. Видео появилось в группе «Онлайн Брест», пишет
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11 июля на бульваре Космонавтов, 40 в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа ради селфи. Видео появилось в группе «Онлайн Брест», пишет tut.by
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