Анну Канопацкую хотят исключить из ОГП

– Да, меня хотят исключить из партии, – подтвердила «Белорусскому партизану» Анна Канопацкая. – За то, что я якобы не выполняю решения политсовета. Что являюсь членом другой политической организации. Что дискредитирую партию. Наношу удар по имиджу и деловой репутации партии.

На политсовете обсуждали предстоящую парламентскую кампанию, и я пришла для того, чтобы заявить о своем желании участвовать в выборах от Объединенной гражданской партии. И хотела, чтобы политсовет отменил свое старое решение о приостановлении сотрудничества со мной.





– А было официальное решение?





– Да, оно было принято в октябре минувшего года. На самом деле так и есть. Партия со мной все это время никаким образом не контактирует.

Я сказала, что хочу представлять интересы и программу ОГП. Я разделяю все идеи и цели партии. Я соблюдаю устав. И спросила, могу ли рассчитывать на поддержку, на наблюдение, на команду. В мой адрес посыпались упреки, что я член другой политической структуры, что не выполняю решения партии, что не подала законопроект об Избирательном кодексе, а просто опубликовала фотографию каких-то бумаг, и что нет никаких доказательств, что законопроект внесен в Палату представителей.





– В смысле? Ваши поправки в Избирательный кодекс уже опубликованы. С ними любой может ознакомиться…





– Я тоже об этом говорила. Объясняла, что есть строгая процедура подачи законопроектов. Назначен ответственный депутат за этот законопроект. Но в партии… Я даже не знаю, как объяснить… Козлов говорит: так и я мог бы отправить пачку бумаги, и сказал бы тоже, что отправил законопроект. И меня бы развернули.

Но меня-то не развернули! И законопроект не развернули – его приняли к рассмотрению. Все строго по процедуре!

Я была в шоке…

На политсовете прозвучало мнение, что я предложила свою кандидатуру на участие в выборах, потому что мне нужно партийное выдвижение, якобы я не хочу собирать подписи. Но мы всегда собирали подписи! И в этот раз я буду их собирать.





– Про исключение из партии вам открытым текстом заявили?





– Да. Сказали, что на следующем заседании политсовета нужно поднять вопрос об исключении Канопацкой из партии.

Я не вижу, где и когда нарушила устав. Некоторые в ОГП не устают повторять, что я член иной политической организации. Они считают, что «Вперед, Беларусь!», это политическая организация…

Мне все время говорят, что я не кричу с трибуны Овального зала о честных и справедливых выборах. Но я внесла законопроект поправок в Избирательный кодекс, и сделала много других вещей, которых просто упорно не хотят замечать!

Я не могу понять, что происходит… Либо у меня недостаточно аргументов, либо я не умею объяснять. Либо меня просто не хотят слышать.

До абсурда доходит!





– В партии есть люди, которые вас поддерживают?





– Есть. Другой вопрос, что не все об этом по разным причинам говорят публично.





Николай Козлов:

«Не надо тут сгущать краски!»

Какую позицию по вопросу исключения Канопацкой из партии занимает исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов?

Правда ли, что ОГП не хочет, чтобы Канопацкая снова баллотировалась в депутаты и на округ, по которому она шла, планируют выставить другого кандидата?





– Николай Георгиевич, ОГП сегодня доверяет Анне Канопацкой?





– По поводу Анны в партии есть разные мнения. Так было с самого начала. Кто-то был «против», чтобы она изначально приняла депутатский мандат, кто-то был «за». У нас в партии демократические традиции, высказывать свое мнение может каждый.

Что касается парламентской кампании и выдвижения Анны в качестве кандидата в депутаты, то я ей объяснил: она член партии и будет выдвигаться на общих основаниях.

По поводу сотрудничества надо у нее самой спросить. Вначале с ней сотрудничали, а потом разочаровались, и сегодня многие говорят, что не хотят с ней сотрудничать. А заставить мы никого не можем.

У нас не все понимают, что она имеет в виду, когда говорит, что с ней не хотят сотрудничать, или что с ней политсовет не хочет сотрудничать. Канопацкая – обычный, рядовой член партии. Имеющий депутатский мандат. Она не выполнила ряд обязательств, которые на себя брала, когда шла в депутаты.





– А что конкретно?





– Скажем, даже об Избирательном кодексе и вообще честных выборах, о которых мы столько говорим… Конечно, ей помогали, и говорили, что раз она депутат, то нужно это использовать, и постоянно поднимать эту тему с трибуны. Разве это не так?





– Но она ведь внесла альтернативный Избирательный кодекс в Палату представителей…





– Ну внесла… Я тоже могу внести! И знаю, какой будет результат. Вот вы можете предположить, какой будет результат?





– Спрогнозировать трудно. Но сегодня законопроект опубликован на Национальном правовом портале, любой может его посмотреть, обсудить. Что не так?





– Хорошо, законопроект висит. Но какое решение будет принято? Ермошина уже заявила об этом… Так и я с таким же успехом мог бы запаковать проект в конверт, отправить и был бы тот же результат! Я просто вангую, предполагаю, что так будет.





На мой взгляд, этого недостаточно. И я с Анной говорил об этом. Надо использовать парламентскую трибуну. Посмотрите все ее выступления. Хотя бы однажды она коснулась этих вопросов в своих выступлениях, затронула эту тему или нет? А что касается доверия или недоверия, понимаете…





– Погодите. Когда, например, на сессии в парламенте рассматривают бюджет или любой другой законопроект, Канопацкая не может выйти к микрофону и предложить поговорить про Избирательный кодекс или честные выборы. Она же не клоун.





– Я понимаю. Но за три года можно было найти несколько таких поводов, подготовиться к этому, выступить. И речь не только о выборах. Хотя выборы – основной вопрос.

Ну вот так…

А в остальном она не поражена в правах. Не надо тут сгущать краски! Она имеет такие же права, как любой член Объединенной гражданской партии. Не больше, и не меньше.

У нас нет такой процедуры, чтобы кого-то ущемлять в правах. Если ты член партии – ты имеешь право на определенные вещи. Все в уставе написано.

Поэтому и что касается парламентской кампании – ради Бога! Она должна будет, если от партии намерена выдвигаться, пройти сито минской городской конференции, съезда. И если ее выдвинут кандидатом в депутаты – значит, выдвинут. Если по каким-то причинам нет, значит, так и будет. Такую процедуру у нас все проходят. Все до единого! И я так буду проходить.









– Прошел слух, что по округу Канопацкой может пойти Анна Красулина…





– Ну это чушь какая-то! Я вот от вас в первый раз слышу об этом. Где вы все это берете? Я чувствую себя прямо деревенщиной, все всё знают кроме меня!





– В интернете много чего можно найти.





– Насколько я знаю, Красулина не собиралась участвовать в этой кампании. Вернее, она будет участвовать, но в качестве другого специалиста. Она у нас пресс-секретарь, поэтому, надеюсь, будет отвечать за все, что связано с информацией. Ни о чем другом я не знаю.





– А что скажете про исключение Анны Канопацкой из партии? Вопрос об этом прямо ставится?





– Я не скажу, что этот вопрос так остро стоит. Но совру, если не скажу, что периодически в партии раздаются такие голоса.





Анна Канопацкая создала «Вперед, Беларусь!», у нее крепкий тыл… Поэтому вот такая история…

Конечно, Анне Канопацкой было, что сказать на политсовете. Она сказала. И ей ответили. Это был политсовет, все высказывали свои точки зрения, свое отношение. Обычные рабочие моменты. Ничего там страшного не было, на мой взгляд. Не знаю, почему у Анны Канопацкой сложилось другое впечатление…







