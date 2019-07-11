В Молодечно во время игры в футбол умер 15-летний гимназист

Трагическое происшествие случилось 10 июля. Гимназисту внезапно стало плохо. Спасти юношу не смогли. По факту смерти подростка Следственный комитет проводит проверку.





По предварительной информации, причина смерти — заболевание, которое было у мальчика. Один из одноклассников вспоминает, что у него год назад также во время игры в футбол случился похожий приступ, и он потерял сознание. Тогда мальчика реанимировали, он был в коме, из которой через несколько дней вышел без каких-либо осложнений.



