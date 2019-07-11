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Японские внедорожники перемещались в тайнике. Сканер обнаружил
Источник материала: Партизан
Происшествие случилось в пункте пропуска "Каменный Лог".
customs.gov.by
Контрабандой через границу пытались переправить японские машины (Toyota RAV4 2018 года выпуска и Lexus GX 2015 года выпуска). Но таможенники их обнаружили с помощью сканирования транспортного средства, которое выявило наличие иного товара, а не того, который был заявлен,
Согласно документам, грузовик перевозил не новые автозапчасти стоимостью более 7,5 тысячи рублей. Однако их использовали для маскировки основного груза, который был спрятан за фальшивыми стенками. Контрабандные автомобили оценили на сумму более 150 тысяч рублей. Их, как и грузовик, изъяли. Проводится проверка.
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Происшествие случилось в пункте пропуска "Каменный Лог".
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