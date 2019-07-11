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Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

11.07.2019 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречаться в эти июльские дни в городе над Двиной давно стало хорошей традицией. А за 28 лет существования «Славянского базара» о Витебске, как об одном из самых гостеприимных и музыкальных городов, узнали буквально во всем мире.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Ведь на фестиваль приезжают гости из разных стран, в том числе из Кубы, Индии, Китая, Израиля, США. Об этом скажет и глава государства, который принял участие в церемонии открытия и обратился с речью к гостям и участникам музыкального форума.

Знаковый момент церемонии – вручение специальной премии Президента. С подробностями – наш корреспондент Юлия Бешанова.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Юлия Бешанова, СТВ:
Ровно в 21.00 со сцены Летнего амфитеатра в 28-й раз прозвучали позывные «Славянского базара». Несмотря на то, что этот фестиваль не юбилейный, праздник проходит с особым размахом. Участвуют представители 42 стран.  Амфитеатр, несмотря на капризную погоду, заполнен зрителями. И уже традиционно гостей фестиваля поприветствовал глава государства. Александр Лукашенко, кстати, тоже отметил, что под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена люди всегда моральную опору находили в искусстве. И неслучайно тогда культурной столицей трех братских славянских стран был избран Витебск. Этот город над Двиной обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники – Малевич и Шагал.

Царящая здесь особая творческая атмосфера вдохновляет на создание ярких и разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Мы сохранили статус Витебска, города с богатыми культурными традициями, поддержав «Славянский базар» на государственном уровне. В свое время, я об этом часто говорю, мы просто спасли «Славянский базар» от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря – ежегодно мы принимаем друзей нашего фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, который, наверное, многие где-то там на Западе когда-то не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады.

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Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили...
 
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