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В работе Twitter произошел глобальный сбой

11.07.2019 22:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе Twitter произошел глобальный сбой. Причины пока неизвестны, но проблемы с доступом испытывают пользователи соцсети во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.


Карта сбоев

Пользователи чаще всего жалуются на неполадки с самим сайтом (87%), а также на проблемы со входом (13%). Как свидетельствует статус Twitter, в компании знают о проблеме и изучают пути ее решения.

Дополнено. В 23 часа Twitter возобновил работу. Причиной сбоя в работе системы стали «изменения настроек внутренней конфигурации».

В прошлый раз сбои наблюдались 22 и 26 мая, а также 20 апреля.

 
 
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Проблемы с доступом испытывают во всем мире.
 
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