Источник материала: Tut.by

В работе Twitter произошел глобальный сбой. Причины пока неизвестны, но проблемы с доступом испытывают пользователи соцсети во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.



Карта сбоев

Пользователи чаще всего жалуются на неполадки с самим сайтом (87%), а также на проблемы со входом (13%). Как свидетельствует статус Twitter , в компании знают о проблеме и изучают пути ее решения.

Дополнено. В 23 часа Twitter возобновил работу. Причиной сбоя в работе системы стали «изменения настроек внутренней конфигурации».

В прошлый раз сбои наблюдались 22 и 26 мая, а также 20 апреля.