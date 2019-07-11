В автоцентре KIA в Могилеве заработала сервисная зона

Источник материала: Новости Могилева

Автоцентр KIA открылся в Могилеве. Теперь жители города могут приобретать продукцию марки KIA напрямую у официального поставщика в Беларуси. А могилевские владельцы корейских автомобилей получили возможность проходить полное техобслуживание и ремонт, в том числе гарантийный.

Посетители автоцентра «Атлант-М Могилев» смогут получить профессиональную консультацию по вопросам приобретения нового автомобиля, а также оформить покупку в кредит или лизинг, поучаствовать в тест-драйве и обменять машину по программе trade-in.

Могилевский автоцентр представляет точно такой же модельный ряд, что доступен и в Минске. Сегодня это 5 моделей – KIA Rio, KIA Rio X-Line, KIA Ceed, KIA Ceed SW и KIA Sportage New. В нем же можно приобрести оригинальные запчасти и аксессуары.

В состав автоцентра KIA «Атлант-М Могилев» на проспекте Пушкинский, 40 входит и сервисная зона. На площади в 400 «квадратов» установлено шесть подъемников. Рядом обустроен пост мойки и организована площадка для шиномонтажа.

В год здесь планируют обслуживать свыше 5 000 автомобилей. Над этим будет трудиться команда специалистов, которые прошли специальное обучение и сертификацию.

В сервисной зоне осуществляют комплексную диагностику и полное техобслуживание. Механики готовы взяться за любой автомобиль KIA. В Могилеве будут принимать машины во время всех сервисных кампаний, которые проводятся KIA Motors Corporation, например, бесплатная замена лент крепления топливных баков в KIA Sportage 2007-2010 года и других.

«С открытием сервисной зоны владельцы KIA получили возможность проходить качественное техобслуживание в Могилеве. Механики способны проводить диагностику и ремонт любого уровня сложности. Современное оборудование и квалифицированная команда повысят уровень обслуживания автомобилей в Могилевской области на новый уровень», – считают в KIA.