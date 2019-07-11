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В горецком технопарке – новый резидент

12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в ООО «Технопарк «Горки» зарегистрирован новый резидент. На рассмотрение комиссии, которую возглавлял председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин, директор компании «Технология земледелия» представил бизнес-проект под названием «Разработка информационно-аналитической платформы для точного земледелия».

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

Подробности читайте в ближайшем номере газеты “Горецкий вестник”.

 

В горецком технопарке – новый резидент

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в ООО «Технопарк «Горки» зарегистрирован новый резидент. На рассмотрение комиссии, которую возглавлял председатель Горецкого райисполкома Сергей...
 
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