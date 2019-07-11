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В горецком технопарке – новый резидент
12.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в ООО
Подробности читайте в ближайшем номере газеты “Горецкий вестник”.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в ООО «Технопарк «Горки» зарегистрирован новый резидент. На рассмотрение комиссии, которую возглавлял председатель Горецкого райисполкома Сергей...
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