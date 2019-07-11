Евхологион в 1572 страницы, изданный в середине XVII века, представили в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Книжный том в 1572 страницы, изданный в середине XVII века, представили 11 июля в Брестском областном краеведческом музее в рамках музейного проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию города.





Под стеклом витрины – «Евхологион, албо Молитвослов или Требник», изданный во Львове в 1646 году киевским митрополитом Петром Могилой.

В коллекции музея хранится более 2000 книг, 54 из них относятся к старопечатным изданиям. Требник Петра Могилы – один из самых ценных экспонатов – старопечатное издание с металлическим застежками, с переплетом из тисненой растительным орнаментом натуральной кожи на деревянных крышках и корешке. Книга написана старославянским языком, иллюстрирована цветными заставками, буквенными инициалами, черно-белыми изображениями распятия и семи Таинств.





В 1957 году Требник стал подарком Львовского музея только что созданному Брестскому областному краеведческому музею. Тогда надписи в книге позволили предположить, что Требник имеет отношение к Бресту и находился в церкви Святых Козьмы и Дамиана. Заведующая экспозиционным отделом Нина Кириллова рассказала, что в ходе подготовки к мероприятию «12 артефактов» у нее возникли сомнения в исторической принадлежности предмета.





Сомнения удалось разрешить благодаря сотрудничеству и взаимопомощи историков, музейщиков, архивистов и специалистов по языкам из Беларуси, Украины и Польши. В результате кропотливой научно-исследовательской работы было доказано, что требник находился в церкви Святых Козьмы и Дамиана украинской деревни Берест. «Берестье» - на латинице, «Берестью» – на кириллице.