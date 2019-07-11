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Военные игры: в Минске завершились соревнования среди офицеров

12.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никакой субординации – только дух соперничества. В Минске завершился чемпионат дружественных армий стран СНГ «Командирские старты», передает телеканал «МИР 24».

Цель игр – укрепить дружбу между странами и обменяться опытом в подготовке военных. В программу соревнований входили стрельба, подтягивание на перекладине, плавание и бег. Свои силы демонстрировали офицеры из Беларуси, России, Кыргызстана и Узбекистана. 

«Стреляли мы сегодня из пистолета Макарова. В целом, это повседневная деятельность военнослужащего: постоянно заниматься боеподготовкой. Это не ново, но все равно присутствует чувство ответственности, волнение. Все-таки честь страны, здесь не такая стрельба как на стрельбище», – отметил командир бригады радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси Антон Микула.

«Сначала был отбор среди вооруженных сил по северу и югу. Те, кто занял первые места, были приглашены на сборы, которые проводились на протяжении месяца. Определяли лучших. И вот мы здесь», – сказал заместитель командира батальона Почетного караула Национальной гвардии Кыргызстана Дамир Абдыбалиев.

Военнослужащим было за что бороться. Победители получили не только призы и Кубок Министерства обороны Беларуси. Особо отличившихся теперь ждет и повышение по службе. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске завершился чемпионат дружественных армий стран СНГ «Командирские старты». Цель игр – укрепить дружбу между странами и обменяться опытом в подготовке...
 
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