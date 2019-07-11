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Устроить фейерверк на даче или во дворе дома. Сколько это стоит?

12.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Устроить фейерверк на даче или во дворе дома. Сколько это стоит?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Фейерверки, салюты, петарды и фонтаны

Сегодня магазины предлагают широкий ассортимент различных видов фейерверков, которые будут по карману каждому. На пиротехническое шоу в среднем можно потратить от 30 до нескольких тысяч рублей – все зависит только от пожеланий и финансовых возможностей.

Всю пиротехнику разделяют на пять классов опасности, которая определяется радиусом зоны разлета. Если к первому классу относят хлопушки и бенгальские свечи из-за 0,5-метровой зоны опасности, а ко второму – петарды и наземные фонтаны с радиусом до 5 метров, то салюты, ракеты и фестивальные шары с 20-метровым радиусом разлета уже проходят по третьему классу опасности. А все, что больше – к профессиональной пиротехнике четвертого и пятого классов.

 
 
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