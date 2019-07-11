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«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

12.07.2019 01:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ сыграл вничью с польским «Пястом» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды начали поединок осторожно, но уже к середине первого тайма гости прибрали инициативу к своим рукам и именно они открыли счет в поединке. Петр Пажишек расторопнее всех оказался во вратарской площади «желто-синих» и распечатал Антона Чичкана – 0:1. Шла 36-я минута. Отметим, что в дебюте поединка из-за травмы поле покинул защитник БАТЭ Егор Филиппенко.

«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

Во втором тайме игровая картина не сильно поменялась. Польский клуб продолжал владеть мячом и чаще угрожал воротам борисовчан. Но все-таки игроки «Пяста» не уследили за действиями своих соперников в атаке. На 64-й минуте БАТЭ отыгрался: Стасевич и Драгун соорудили ответный мяч хозяев – 1:1. Но развить успех у подопечных Алексея Баги не получилось и более того – доигрывали матч в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Станислав Драгун. Больше голов в матче не было. Ничья – 1:1.

«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

Игорь Стасевич, игрок ФК БАТЭ:
Хоть у нас команда опытная, была какая-то нервозность. Мы не могли показывать тот футбол, в который мы можем играть, учитывая, что мы сыграли 1:1. Плюс мы потеряли двух основных футболистов, но постараемся приложить все силы, чтобы пройти в следующий раунд.

Ответный поединок состоится 17 июля в Гливице. Отметим, что за последние девять лет БАТЭ шесть раз в еврокубковых отборах играл вничью в первой игре на своем стадионе, после чего всегда проходил дальше по турниру.

«Мы не могли показывать тот футбол, в который можем играть». Игорь Стасевич о матче БАТЭ – «Пяст»

Люди в материале: Игорь Стасевич
 
 
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ сыграл вничью с польским «Пястом» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на «Борисов-Арене»,...
 
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