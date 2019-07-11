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Открытие «Славянского базара-2019»: как это было. Самые яркие моменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый момент церемонии – вручение специальной премии Президента. С подробностями – наш корреспондент Юлия Бешанова.
Церемония открытия фестиваля «Славянский базар» действительно грандиозная. Шоу продлилось больше трех часов. На сцену вышли представители международной эстрады.
Беларусь традиционно проявляет гостеприимство и открывает границы. С 1 по 20 июля гости фестиваля могут приехать в Беларусь, имея на руках лишь билет на «Славянский базар». Такой возможностью воспользовались порядка 5 тысяч иностранцев.
Мы приехали из Вильнюса. Наверное, уже шестой раз участвуем в этом празднике. Рады очень приехать.
Наш корреспондент Анастасия Аласания первая узнает обо всех подробностях и рассказывает в своих сюжетах.
Анастасия Аласания, СТВ:
Самое трепетное мероприятие фестиваля – это детский конкурс. Два дня мы наблюдали за творчеством Ксении Галецкой.
За 17-летнюю историю детского конкурса на «Славянском базаре» это шестая награда высшей пробы, которую взяли юные белорусы. Больше нет ни у одной страны. На то он и фестиваль, чтобы «зажигать» новые звезды.
Ксения Галецкая, победитель международного детского конкурса «Витебск-2019»:
Сегодня Витебск, пожалуй, по-особенному прекрасен. Он наполнен энергией добра, солнца и ярких побед. Это отмечают даже повидавшие весь мир артисты.
Боссон, певец (Швеция):
Вреж Киракосян, певец (Армения):
Зарядиться «васильковым» настроением (а василек – неизменный символ «Славянского базара») может и каждый иностранец. Билет на любой концерт фестиваля становится своеобразной визой. Таким бонусом уже воспользовались 5 тысяч гостей из разных стран мира.
Виктор Николайкин, председатель Витебского горисполкома:
42 страны мира принимают участие в этом грандиозном форуме искусств. И для нас это большая ответственность и гордость свой город, за то, что именно в Витебске проходит этот фестиваль.
В череде событий и открытий четверга, 11 июля, можно даже затеряться. Выставки и вернисажи, любимый всеми «Город мастеров», международный конкурс барабанщиц и мажореток. И самый необычный, иногда мистический, но всегда добрый и яркий – фестиваль уличного искусства «На семи ветрах». И это только начало.
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Новости Беларуси. Настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия «Славянского базара», сообщили...
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