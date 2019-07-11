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Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

12.07.2019 00:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Церемония открытия «Славянского базара», безусловно, самое яркое событие фестивального дня. Но далеко не единственное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Так, на Аллее лауреатов сегодня засияла еще одна именная звезда – имени Таисии Повалий. Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей в Витебске сегодня на этой сцене получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Сама певица признается, что Беларусь для нее – это творческая родина, потому такая награда на этой земле – особая честь.

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Таисия Повалий, народная артистка Украины:
Спасибо вам огромное за эту прекрасную награду! Она для меня сегодня очень важна – именно сегодня. И именно то, что я получаю ее на белорусской земле – это для меня тоже очень важно. Ведь именно здесь проводится и делается все ради мира, ради дружбы и взаимопонимания между людьми.

Спасибо вам огромное, спасибо Беларусь, родная моя Беларусь! Я люблю вас, спасибо!

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Люди в материале: Таисия Повалий, Александр Лукашенко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Церемония открытия «Славянского базара», безусловно, самое яркое событие фестивального дня. Но далеко не единственное, сообщили в программе...
 
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