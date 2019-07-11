Банки снизили ставки по «коротким» вкладам по всех валютах. Сколько сейчас можно заработать

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте начали падать: и в долларах, и в евро, и в российских рублях. FINANCE.TUT.BY просмотрел на состояние рынка депозитов и выбрал наиболее интересные предложения в каждом из банков.
В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых, по вкладу на месяц — 1,5% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев
1,1%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1,9%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
1%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Белагропромбанк
Максимум Плюс
370 дней
3,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,5−3,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
2%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
3,0%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
15 месяцев
1,1%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1,9%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
1%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Белагропромбанк
Максимум Плюс
370 дней
3,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,3%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,5−3,0%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
2%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
>
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
3,0%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Более высокую доходность принесут инвестиции в ценные бумаги. Ставки по валютным облигациям варьируютсяот 6,5% до 7,5% годовых. Максимальные ставки в долларах предлагают ООО «Европейское аграрное агентство» и УП «Фотоимидж» — 7,5% годовых на 3 и 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца. В евро — ООО «ААА Солюшенс» 7% годовых на 5 лет.
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