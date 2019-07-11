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Банки снизили ставки по «коротким» вкладам по всех валютах. Сколько сейчас можно заработать

12.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте начали падать: и в долларах, и в евро, и в российских рублях. FINANCE.TUT.BY просмотрел на состояние рынка депозитов и выбрал наиболее интересные предложения в каждом из банков.


Фото с сайта pixabay.com

Вклады в долларах

В долларовом сегменте за последний месяц ставки снизили: Альфа-Банк — на 0,3% годовых, Белорусский народный банк — на 0,25% годовых, БПС-Сбербанк и Банк Решение — по 0,2% годовых и Банк Дабрабыт — на полпроцента.

В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых, по вкладу на месяц — 1,5% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,5%

безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

1,1%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1,9%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

1%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Белагропромбанк

Максимум Плюс

370 дней

3,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,5−3,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,5%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

2%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

3,0%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,5%

безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

1,1%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1,9%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

1%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Белагропромбанк

Максимум Плюс

370 дней

3,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,3%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,5−3,0%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,5%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

2%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

>

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

3,0%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Более высокую доходность принесут инвестиции в ценные бумаги. Ставки по валютным облигациям варьируются от 6,5% до 7,5% годовых. Максимальные ставки в долларах предлагают ООО «Европейское аграрное агентство» и УП «Фотоимидж» — 7,5% годовых на 3 и 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца. В евро — ООО «ААА Солюшенс» 7% годовых на 5 лет.

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Вклады в евро

В сегменте евро на 0,2% годовых снизил ставку Банк Решение и на 0,3% годовых — Банк Дабрабыт. В остальных банках пока затишье, но не исключено, что ставки по евро пойдут вниз за долларом.

Самая высокая ставка в этом сегменте по вкладу на год — 2% годовых, на месяц — 1% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Отзывный/
безотзывный
Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,1%

безотзывный
РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный
Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный
Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Белагропромбанк

Максимум Плюс

370 дней

2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,0−1,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

1,8%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка
Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,1%

безотзывный
РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный
Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный
Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Белагропромбанк

Максимум Плюс

370 дней

2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,0−1,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

1,8%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный
Сравните прибыльность рублевого вклада и вкладов в валюте

Вклады в российских рублях

В Беларусбанке ставка снизилась на 0,25% годовых, в Банке ВТБ (Беларусь) и в Банке Дабрабыт на 0,2% и на 0,3% годовых соответственно.

Самая высокая ставка в данном сегменте по вкладу на год составляет 7,7% годовых, по вкладу на месяц — 3,9% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,8%

безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

6%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,7%

безотзывный
Технобанк

Отличный

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

7,7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3,9%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

3,0%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

5,3−5,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13 месяцев

7,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

13 месяцев

6,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,8%

безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

15 месяцев

6%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,7%

безотзывный
Технобанк

Отличный

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

7,7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3,9%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

3,0%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

5,3−5,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13 месяцев

7,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

13 месяцев

6,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6,8%

безотзывный

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Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте начали падать: и в долларах, и в евро, и в российских рублях.
 
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