Банки снизили ставки по «коротким» вкладам по всех валютах. Сколько сейчас можно заработать

Источник материала: Tut.by

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте начали падать: и в долларах, и в евро, и в российских рублях. FINANCE.TUT.BY просмотрел на состояние рынка депозитов и выбрал наиболее интересные предложения в каждом из банков.



Фото с сайта pixabay.com

Вклады в долларах

В долларовом сегменте за последний месяц ставки снизили: Альфа-Банк — на 0,3% годовых, Белорусский народный банк — на 0,25% годовых, БПС-Сбербанк и Банк Решение — по 0,2% годовых и Банк Дабрабыт — на полпроцента.

В итоге сейчас самая высокая ставка по вкладу на год — 3,2% годовых, по вкладу на месяц — 1,5% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Отзывный/

безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,5% безотзывный Альфа-Вклад

15 месяцев 1,1% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 1,9% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 1% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней 3,2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 13 месяцев 1,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,5−3,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Решение Online-решение 12 месяцев 2,5% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 2,4% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 2% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 3,0% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,5% безотзывный Альфа-Вклад

15 месяцев 1,1% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 1,9% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 1% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней 3,2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 13 месяцев 1,3% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,5−3,0% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Решение Online-решение 12 месяцев 2,5% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 2,4% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 2% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% > отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 3,0% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Более высокую доходность принесут инвестиции в ценные бумаги. Ставки по валютным облигациям варьируются от 6,5% до 7,5% годовых. Максимальные ставки в долларах предлагают ООО «Европейское аграрное агентство» и УП «Фотоимидж» — 7,5% годовых на 3 и 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца. В евро — ООО «ААА Солюшенс» 7% годовых на 5 лет.

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Вклады в евро

В сегменте евро на 0,2% годовых снизил ставку Банк Решение и на 0,3% годовых — Банк Дабрабыт . В остальных банках пока затишье, но не исключено, что ставки по евро пойдут вниз за долларом.

Самая высокая ставка в этом сегменте по вкладу на год — 2% годовых, на месяц — 1% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Отзывный/

безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 0,1% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней 2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 13 месяцев 1,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,0−1,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Решение «Online-решение» 13 месяцев 1,8% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 1,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,2% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 0,1% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Белагропромбанк Максимум Плюс 370 дней 2% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 13 месяцев 1,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,0−1,2% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Решение «Online-решение» 13 месяцев 1,8% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс 12 месяцев 1,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,2% безотзывный МТБанк Актуальный 12 месяцев 0,25% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Вклады в российских рублях

В Беларусбанке ставка снизилась на 0,25% годовых, в Банке ВТБ (Беларусь) и в Банке Дабрабыт на 0,2% и на 0,3% годовых соответственно.

Самая высокая ставка в данном сегменте по вкладу на год составляет 7,7% годовых, по вкладу на месяц — 3,9% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Отзывный/

безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,8% безотзывный Альфа-Вклад

15 месяцев 6% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 5,7% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 6,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 7,7% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3,9% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 3,0% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяцев 6,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 5,3−5,5% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 6,8% безотзывный Банк Решение Формула успеха 13 месяцев 7,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 13 месяцев 6,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6,8% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,8% безотзывный Альфа-Вклад

15 месяцев 6% безотзывный Окно возможностей

13 месяцев 5,7% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 6,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 7,7% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3,9% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 35 дней 3,0% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяцев 6,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 5,3−5,5% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 6,8% безотзывный Банк Решение Формула успеха 13 месяцев 7,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 13 месяцев 6,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6,8% безотзывный

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