Произошедшее запечатлела камера очевидцев. Видео с подростком, висящим на подоконнике, приводит портал tut.by в Youtube.
Предположительно парень пошел на отчаянный шаг ради фотографии. Ему удалось вернуться в квартиру.
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В Бресте подросток ради селфи повис на подоконнике шестого этажа (видео)
12.07.2019 07:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Произошедшее запечатлела камера очевидцев. Видео с подростком, висящим на подоконнике, приводит портал tut.by в Youtube.
Предположительно парень пошел на отчаянный шаг ради фотографии. Ему удалось вернуться в квартиру.
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