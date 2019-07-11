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В Бресте подросток ради селфи повис на подоконнике шестого этажа (видео)

12.07.2019 07:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте подросток ради селфи повис на подоконнике шестого этажа (видео)
АиФ

Произошедшее запечатлела камера очевидцев. Видео с подростком, висящим на подоконнике, приводит портал tut.by в Youtube.

Предположительно парень пошел на отчаянный шаг ради фотографии. Ему удалось вернуться в квартиру.

 
 
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