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Праздник музыки и дружбы: Лукашенко открыл «Славянский базар» в Витебске

12.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске открылся 28-й по счету «Славянский базар». В этот раз приехали гости из 42 стран. Запланированы больше сотни мероприятий и концертов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Прозвучали позывные фестиваля – короткая мелодия на цимбалах, которая создает настроение и дарует ощущение праздника. Со сцены поприветствовал гостей и участников президент страны Александр Лукашенко. Он почти никогда не пропускает открытие «Славянского базара».

«Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить с нами этот красивый праздник – настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов.

«Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами. Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве», – подчеркнул глава государства.

На сцене ожидается россыпь звезд. Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, София Ротару. Это только те имена, которые на слуху. Артистов – десятки.

По традиции глава государства вручает специальную президентскую награду «Через искусство к миру и взаимопониманию». В этом году ее обладательница – народная артистка Украины Таисия Повалий. Сегодня же на Площади звезд в ее честь зажгли новую звезду. Артистка в 1993 году здесь в Витебске, на «Славянском базаре», на конкурсе исполнителей эстрадной песни взяла Гран-при. И после этого, по ее словам, проснулась знаменитой.

«Именно на «Славянском базаре» у меня появились крылья. Я вышла на сцену, почувствовала силу, у меня загорелась душа. Поэтому «Славянский базар», Витебск, Беларусь – это моя творческая родина», – сказала народная артистка Украины Таисия Повалий.

«Славянский базар» – это особая атмосфера дружбы. По сути, это маленькая жизнь, а еще место встречи, которое изменить нельзя уже 28 лет. Об этом говорят люди на улицах, и артисты. Сегодня на главной сцене Летнего амфитеатра весь день были репетиции.

Фестивальный Витебск гудит: торговля, гуляния, город мастеров. Фуд-корты в районе амфитеатра работают круглосуточно. Все гостиницы загружены под завязку. Только аккредитованных гостей на фестивале больше пяти тысяч. Кстати, в этом году впервые для иностранных гостей фестиваля работает безвизовый въезд. Билет является пропуском в страну. Их цена вполне приемлема, учитывая бонус. Например, на открытие «Славянского базара» – от 30 долларов.

12 июля на «Славянском базаре» – День Союзного государства. Его отметят концертом «Песнярам – 50». 



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Теги: Витебск
 
 
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