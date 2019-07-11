Белорусские клубы неоднозначно стартовали в футбольной Лиге Европы

Источник материала: Аргументы и факты

Футболисты «Витебска» в гостях проиграли финскому клубу «КуПС» из Куопио со счётом 0:2. Две контратаки соперника во втором тайме значительно осложнили команде выход в следующий раунд.

Также в гостевом матче минское «Динамо» сыграло вничью с латвийской «Лиепаей» – 1:1. Минчане пропустили уже на 12-й минуте после пенальти. Отыграться команде удалось только к 88-й минуте благодаря голу Никиты Капленко.

В свою очередь футболисты солигорского «Шахтёра» на домашнем поле не без труда взяли верх над мальтийским «Хиберниансом». Единственный гол в ворота гостей забил Валерий Громыко. При этом «Шахтёру» удалось создать немало опасных моментов.

Ответные матчи за выход в следующий раунд пройдут 18 июля.