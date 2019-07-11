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Белорусские клубы неоднозначно стартовали в футбольной Лиге Европы

12.07.2019 07:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские клубы неоднозначно стартовали в футбольной Лиге Европы
ФК "Динамо-Минск"

Футболисты «Витебска» в гостях проиграли финскому клубу «КуПС» из Куопио со счётом 0:2. Две контратаки соперника во втором тайме значительно осложнили команде выход в следующий раунд.

Также в гостевом матче минское «Динамо» сыграло вничью с латвийской «Лиепаей» – 1:1. Минчане пропустили уже на 12-й минуте после пенальти. Отыграться команде удалось только к 88-й минуте благодаря голу Никиты Капленко.  

В свою очередь футболисты солигорского «Шахтёра» на домашнем поле не без труда взяли верх над мальтийским «Хиберниансом». Единственный гол в ворота гостей забил Валерий Громыко. При этом «Шахтёру» удалось создать немало опасных моментов.

Ответные матчи за выход в следующий раунд пройдут 18 июля. 

Напомним, ранее единственный белорусский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, – борисовский БАТЭ дома сыграл вничью с польским «Пястом» – 1:1. 

Белорусские клубы неоднозначно стартовали в футбольной Лиге Европы
В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграл с «Пястом» вничью
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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На три клуба-участника Лиги Европы от Беларуси после первого матча первого раунда квалификации одна победа, одно поражение и одна ничья.
 
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