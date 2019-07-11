На что обратить внимание при выборе недорого смартфона

Источник материала: Tut.by

Как выбрать относительно бюджетную модель смартфона, чтобы потом не пожалеть о покупке? Попытались разобраться, на что следует обратить особое внимание при приобретении таких устройств.



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Стоит ли гнаться за смартфоном известного бренда?

Еще несколько лет назад устройства от той же Xiaomi воспринимались белорусами с опаской. Никто не знал, как относиться к малоизвестным аппаратам от китайского бренда, продающимся в несколько раз дешевле в сравнении с гаджетами от более именитых брендов.

Сегодня ситуация изменилась: недорогие смартфоны китайских производителей вроде Honor и Xiaomi заняли существенную долю рынка гаджетов начальной ценовой категории.



На изображении Samsung Galaxy A50

Чтобы сохранить конкуренцию, на снижение цен пришлось решиться и ААА-брендам вроде Samsung. Новая линейка устройств Galaxy A этого года продается по существенно более низкой стоимости в сравнении с аналогичными устройствами 2018 года. Предположим, что на такой шаг в Samsung в том числе пошли из-за агрессивной ценовой политики китайских производителей.

Впрочем, недостатки у китайских аппаратов (например, от условных Leagoo, Doogee, UmiDigi, HomTom или Oukitel) также присутствуют. Часто устройства этих производителей в Беларуси официально не продаются, из-за чего можно забыть о полноценной гарантии. Кроме того, есть риск наткнуться на устройства с не до конца оптимизированной прошивкой. Из-за последнего интерфейс устройств, например, может быть не до конца переведен на русский язык.

Кроме того, девайсы от ААА-брендов со схожим «железом» могут работать стабильнее из-за лучшей оптимизации.

Проще говоря, смартфон от малоизвестного бренда, возможно, будет фотографировать хуже аппарата от ААА-производителя с точно таким же модулем основной камеры из-за менее продвинутых алгоритмов обработки снимков.

В общем, опасаться аппаратов менее именитых компаний, чем Samsung или Huawei, на наш взгляд, не стоит. Но и гнаться за устройствами с минимальной ценой от B-брендов вроде Doogee также не нужно.

Операционная система

За пару сотен долларов можно рассчитывать только на устройства с операционной системой Android. Смартфоны на iOS от Apple точно будут дороже.





Впрочем, проблемой это назвать вряд ли получится. У Android сегодня возможностей не меньше, чем у конкурирующей системы от компании из Купертино.

Гнаться за последней версией ОС также не стоит: ощутимую разницу между последними итерациями Android вы вряд ли заметите. На наш взгляд, оптимальным выбором могут стать смартфоны, работающие на Android 8.0 или выше.

«Железо»

С «начинкой» смартфонов в этом году также стало значительно проще. Большинство смартфонов со стоимостью от 350 до 650 рублей независимо от компании — производителя процессора и других компонентов выдают в бенчмарке AnTuTu больше 100−150 тысяч баллов.

Этого с лихвой хватает не только на базовые задачи вроде переписок в мессенджере и серфинга в интернете с десятком открытых вкладок, но даже на 3D-игры на средних/высоких настройках графики.

Ниже вкратце остановимся на основных компонентах системы, которым, на наш взгляд, должен соответствовать относительно недорогой смартфон в 2019 году.

Процессор:

Смартфоны компании Samsung часто комплектуются процессорами собственной разработки. Лучше всего выбирать аппараты с чипом уровня не ниже Exynos 7904/7885 .

. Похожая ситуация и с моделями от Huawei и Honor. Оптимальным выбором станут устройства, работающие на фирменном Kirin 710 . Минимум — Kirin 659.

. Минимум — Kirin 659. Гаджеты от Xiaomi чаще всего базируются на процессорах Qualcomm. На наш взгляд, для покупки лучше всего подойдут смартфоны с чипом уровня Snapdragon 636/660 и выше.



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Оперативной памяти для комфортной работы должно быть не менее 3 ГБ, а лучше — не менее 4 ГБ. Такого объема хватит, чтобы одновременно держать открытыми несколько приложений.

Объем аккумулятора — не менее 3000−3300 мАч. Такого объема при полной зарядке вам должно хватить на полный день работы без подключения к электросети. А устройства с батареями на 4000 мАч смогут обеспечить автономность на уровне полутора-двух дней при не самом активном использовании.

Еще одним плюсом окажется наличие функции быстрой зарядки. В аппаратах прошлого года с относительно небольшой ценой этого режима еще не было, но сейчас ее уже начинают внедрять.

Размер экрана и тип матрицы. Тут все достаточно индивидуально. Кому-то больше нравятся смартфоны с относительно небольшими экранами в районе пяти дюймов, другие, наоборот, предпочитают устройства с увеличенными дисплеями. Субъективно говоря, на сегодня оптимальным вариантом окажутся модели с панелями диагональю около шести дюймов.

Такие аппараты хорошо подойдут для потребления контента и при этом не будут выглядеть громоздкими. Тип матрицы — IPS или AMOLED. Разрешение — не меньше Full HD (или Full HD+, если соотношение сторон дисплея смартфона составляет 18:9).

Камера

Ориентироваться на количество мегапикселей в смартфоне сегодня точно нет смысла. Даже аппараты с 48-мегапиксельными камерами по умолчанию снимают в разрешении 12 Мп, потому что в таком режиме захватывается большее количество света. В итоге фотографии, снятые таким образом, получаются более качественными.



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Алгоритмы искусственного интеллекта сегодня также применяются в большинстве смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi. Панацеей их не назовешь, но автоматически адаптировать яркость и контрастность фотографий в зависимости от окружающего освещения и того, что находится в кадре, ИИ сможет.

Наличие оптической стабилизации (она помогает делать более четкие снимки при съемке «с рук») окажется плюсом, но в относительно недорогих смартфонах такую фишку сегодня найти достаточно сложно.

Цены

Если ориентироваться на названные выше критерии, то цена смартфона с подобными возможностями при поиске в интернет-магазинах окажется в диапазоне от 350−400 до 600 рублей.



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За условные 350 рублей, скорее всего, получится отыскать прошлогодний аппарат от китайского бренда, который все еще остается вполне актуальным. При стоимости ближе к верхней границе можно приобрести смартфон нынешнего года с дополнительными фишками вроде второй (или даже третьей) основной камеры или быстрой зарядки.

Получить «полноценное» устройство, отвечающее минимальным критериям комфортного использования за меньшие деньги, на наш взгляд, сегодня достаточно сложно.

Исключения могут составить разве что аппараты на «облегченной» операционной системе Android Go, специально оптимизированной для работы на маломощных аппаратах. Но их, скорее, стоит выбирать в качестве запасных, а не основных аппаратов, или как вариант первого смартфона для ребенка.

Ниже — несколько смартфонов, которые соответствуют названным выше требованиям: