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В Могилеве пройдет благотворительный рок-фестиваль с «Ногу свело!», Bezbileta, Akute
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 20 июля пройдет благотворительный рок-фестиваль «Эдем». На аэродроме Могилевского аэроклуба ДОСААФ выступят «Ногу Свело!», BezBileta, Akute, «Маша и Медведи», «Маркшейдер Кунст», «Крылья», «Кроу», «Конец фильма». Ведущим рок-фестиваля будет Вадим Галыгин.
Собранные во время фэста средства направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения,
Рок-фестиваль пройдет с 09.00 до 23.00. В программе также — показательные выступления от аэроклуба, рыцарские бои, конкурсы, розыгрыши велосипедов, мотоциклов и автомобиля,
Афиша рок-фестиваля «Эдем»
10.00 — показательные выступления аэроклуба;
13.00 — показательные выступления рыцарей;
14.00 — открытие сцены с участием групп.
Завершит рок-фестиваль фейерверк.
Купить билеты можно
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Собранные во время фэста средства направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка.
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