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В Могилеве пройдет благотворительный рок-фестиваль с «Ногу свело!», Bezbileta, Akute

12.07.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 20 июля пройдет благотворительный рок-фестиваль «Эдем». На аэродроме Могилевского аэроклуба ДОСААФ выступят «Ногу Свело!», BezBileta, Akute, «Маша и Медведи», «Маркшейдер Кунст», «Крылья», «Кроу», «Конец фильма». Ведущим рок-фестиваля будет Вадим Галыгин.


Фото: vk.com/rockfestedem

Собранные во время фэста средства направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения, сообщает Могоблисполком.

Рок-фестиваль пройдет с 09.00 до 23.00. В программе также — показательные выступления от аэроклуба, рыцарские бои, конкурсы, розыгрыши велосипедов, мотоциклов и автомобиля, сообщается на официальной странице фестиваля в соцсети. На территории фэста будет работать фуд-корт.

Афиша рок-фестиваля «Эдем»

10.00 — показательные выступления аэроклуба;

13.00 — показательные выступления рыцарей;

14.00 — открытие сцены с участием групп.

Завершит рок-фестиваль фейерверк.

Купить билеты можно тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Собранные во время фэста средства направят на расчетный счет Могилевского специализированного Дома ребенка.
 
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