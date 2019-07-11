За два дня в Минске похитили семь электросамокатов

Только за 5 и 6 июля в Минске зарегистрировано семь краж электросамокатов, оставленных без присмотра на улицах. Больше всего преступлений – в Первомайском районе столицы.
Речь идет о кикшеринге – так называется сервис по краткосрочной аренде самокатов, работающий по принципу самообслуживания.
Стоимость одного подобного средства передвижения составляет более 900 рублей.
Например, пятого июля днем 56-летний мужчина заметил, что у дома на проспекте Дзержинского стоит электросамокат. Решив, что ТС никому не принадлежит, мужчина забрал его к себе в гараж, где разобрал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.
УСК по Минску обращает внимание: электросамокаты оборудованы GPS-антенной, которая передает информацию о его местоположении службе поддержки организации.