За два дня в Минске похитили семь электросамокатов

Источник материала: Аргументы и факты

Только за 5 и 6 июля в Минске зарегистрировано семь краж электросамокатов, оставленных без присмотра на улицах. Больше всего преступлений – в Первомайском районе столицы.

Речь идет о кикшеринге – так называется сервис по краткосрочной аренде самокатов, работающий по принципу самообслуживания.

Стоимость одного подобного средства передвижения составляет более 900 рублей.

Например, пятого июля днем 56-летний мужчина заметил, что у дома на проспекте Дзержинского стоит электросамокат. Решив, что ТС никому не принадлежит, мужчина забрал его к себе в гараж, где разобрал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.