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За два дня в Минске похитили семь электросамокатов

12.07.2019 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

За два дня в Минске похитили семь электросамокатов
Следственный комитет РБ

Только за 5 и 6 июля в Минске зарегистрировано семь краж электросамокатов, оставленных без присмотра на улицах. Больше всего преступлений – в Первомайском районе столицы.

Речь идет о кикшеринге – так называется сервис по краткосрочной аренде самокатов, работающий по принципу самообслуживания.

Стоимость одного подобного средства передвижения составляет более 900 рублей.

Например, пятого июля днем 56-летний мужчина заметил, что у дома на проспекте Дзержинского стоит электросамокат. Решив, что ТС никому не принадлежит, мужчина забрал его к себе в гараж, где разобрал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса.

УСК по Минску обращает внимание: электросамокаты оборудованы GPS-антенной, которая передает информацию о его местоположении службе поддержки организации. 

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Теги: Минск
 
 
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О том, что в Минске участились случаи хищения электросамокатов, сообщает Следственный комитет.
 
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