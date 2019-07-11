Круто, совсем бесплатно и с поцелуями. Куда сходить на «Славянском базаре» без денег

Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре» есть много мест, где очень весело, и где совсем не нужно платить за вход. Рассказываем вам о таких площадках, куда можно пойти в этот уикенд — с вечера пятницы до утра воскресенья.

Фэст «На семи ветрах»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фэст уличного искусства «На семи ветрах» объединит музыкантов, танцоров, актеров, перформеров, кукольников, устроителей файер-шоу, поэтов и бардов.

12 июля, 20.30 — драйв-парад участников фэста. Они пройдут от концертного зала «Витебск» по улице Ленина до Пушкинской площади. В 22.00 на этой площади театр AGNI SHOW покажет средневековый огненный спектакль «Казка пра цмока».

13 июля, 10.00-12.00, Пушкинская площадь — открытый мастер-класс по акварели от знаменитого витебского художника Феликса Гумена. В этом году на открытии звезды Таисии Повалий на Площади звезд «Славянского базара» он подарил певице свою картину.

13 июля, 17.00−18.00, Пушкинский мост — акция «Тысяча поцелуев на мосту». Организаторы фестиваля хотят поставить рекорд и собрать 1000 поцелуев в одном из самых романтических мест в Витебске — на Пушкинском мосту. В 17.00 здесь объявят хештег — и можно будет выкладывать фото и видео своих поцелуев в соцсети.

14 июля, 21.00, Пушкинская площадь — закрытие фэста. Самому лучшему, по мнению жюри, уличному артисту вручат подарок — камень из мостовой Витебска, расписанный к фестивалю. На церемонии также сообщат, сколько поцелуев собрали во время флеш-моба.

Полная программа фэста «На семи ветрах» — на сайте . Следите за новостями проекта также в группе в соцсети.

Опен-эйр «Фестивальный пикник»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Впервые на «базаре» проходит многодневный опен-эйр на площади Победы — проект назвали «Фестивальный пикник». Зрители могут прийти сюда бесплатно.

12 июля, 19.30−23.00, площадь Победы — республиканский фестиваль кавер-бэндов

13 июля, 12.00, площадь Победы — чемпионат по автозвуку. Соревнования по неограниченному звуковому давлению dB Drag Racing в Беларуси пройдут впервые.

13 июля, 21.00, площадь Победы — концерт групп «ЧуVство Полета», NAVIBAND, BezBileta

14 июля, 11.00−19.45, площадь Победы — международный танцевальный конкурс Dream Dance Fes

14 июля, 21.30, площадь Победы — концерт группы J:MORS, программа «Беларускае золата».

Полная программа «Фестивального пикника» — на сайте «Славянского базара».

Проект «Кукольный квартал»



Фото: vk.com/kukolnyy_kvartal

«Кукольный квартал» на «Славянском базаре» радует зрителей уже в шестой раз. Свои лучшие спектакли покажут 9 коллективов из Беларуси, России и Украины. Проект стал одним из брендов фестивального Витебска, постановки проходят с аншлагами.

Билеты на спектакли в «Ляльке» уже практически разобрали (хотя еще кое-что осталось ), но не огорчайтесь! «Кукольный квартал» все равно принимает зрителей. Так, за полчаса до каждого спектакля в театре (афиша — тут ) проходят необычные хеппенинги с 12-метровым драконом. Подробнее про эти интерактивные акции — по ссылке .

На площадке возле «Арт-пространства» (ул. Толстого, 7) абсолютно бесплатно можно увидеть постановки:

13 июля, 11.00 — «Дюймовочка» (Рыбинский театр кукол, Россия)

14 июля, 16.30 - «Теремок» (театр кукол «УхТышка», Витебск)

14 июля, 18.00 — «Колобок» (Белорусский театр «Лялька»)

15 июля, 11.00 — «Путешествие с Луной» (театр «Карабаска», Пермь, Россия).

Новости проекта можно узнать в группе и на сайте театра.

Ярмарка «Город мастеров»



Фото: Игорь Матвеев

В этом году организаторы анонсировали, что любимая всеми ярмарка народных ремесел «Город мастеров» соберет около 400 умельцев из разных стран. Причем на нее ограничат доступ торговцам, которые не являются мастерами и ремесленниками.

За сувенирами, подарками, милыми безделушками, а также эмоциями и общением, как обычно, отправляйтесь в Задвинье — на улицу Чайковского, на пешеходные улицы Пушкина, Суворова, Толстого, на площадку возле концертного зала «Витебск» и площадь Победы.

В этом году в «Городе мастеров» в дни фестиваля пройдут четыре конкурса: по вытинанке — «Ажурныя мары» и соломоплетению — «Папараць-кветка» (оба — на улице Пушкина), лоскутному шитью — «Витебская мозаика» (в «Золотом кольце города Витебска «Двина), традиционной свистульке — «Салавейка» (на площади Свободы).

За состязаниями мастеров могут наблюдать (и принимать участие в мастер-классах) все желающие.

Изюминкой конкурса «Салавейка» обещает стать хор исполнителей на свистульках.

— Мероприятие откроется 12 июля в 11.00 на площади Свободы. Мы готовим сводный номер «Соловьиная роща»: десятки исполнителей на свистульках выступят хором. Это волшебное звучание, эффект живых соловьиных трелей! На этот конкурс ждем не менее 60 человек. Для игры мы предоставляем участникам свою коллекцию свистулек, — раскрывают секреты организаторы. — Но конкурсанты приедут и с домашними собраниями свистулек. Конкурс двухдневный. В первый день он будет проходить, помимо площади Свободы, на улице Пушкина. Кроме того, в «Золотом кольце города Витебска «Двина» на керамическом подворье состоится загрузка сухих работ и обжиг, а 13 июля — выемка из печи обожженных работ (закрытие конкурса — в 13.00).

Подробнее о проекте — на сайте фестиваля.