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Похоронил сына, любимую женщину и карьеру. Что стало с любимцем всех женщин Александром Домогаровым

12.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некогда безумно популярный и, без сомнения, талантливый актер Александр Домогаров в последнее время снимается в кино редко. После череды личных потерь мужчина, говорят, ушел в себя и закрылся от публики. Но он сам так не считает. «Я живу за высоким забором, но это еще не значит, что я закрыт. Я открытый человек и был всегда таким. Просто не люблю, когда лезут в душу грязными руками», — говорит Домогаров.

Сегодня Александру исполняется 56. LADY вспоминает, почему любимец публики вдруг стал ее, публику, избегать.

Александр Домогаров родился в отчасти творческой семье: его отец, Юрий Львович, был актером и театральным деятелем. Мама, Наталья Петровна, от искусства была далека — работала в универмаге.

В семье Домогаровых подрастал еще один сын — Андрей. Старше Александра на 10 лет, Андрей тяготел к точным наукам. И никак не мог найти общий язык с братом-гуманитарием.

«Он чистый технарь, у него способности к математике, а я в ней, как и в химии с физикой, не понимал ни бельмеса, — вспоминает Александр. — Не понимал, почему поезд, который едет из пункта А в пункт Б, опаздывает на 20 минут! Андрюшка пытался в детстве со мной заниматься, но надолго его не хватало. Он кричал: „Ты тупой!“. В ответ я садился за пианино и играл. Спрашивал: „Ты так можешь?“. Он тыкал в клавиши одним пальчиком — в музыке брат был не сильнее, чем я в математике».

К слову, выстроить общение братьям так и не удалось и во взрослой жизни: еще в юности их пути полностью разошлись.


Домогаров в молодости

Окончив обе школы — общеобразовательную и музыкальную — Александр Домогаров с легкостью поступил в Щепкинское театральное училище. Без особых проблем он его и закончил. А коль скоро вдобавок к таланту природа наградила Александра весьма колоритной внешностью, долго юному актеру искать работу не пришлось. Сразу после выпуска его приняли в московский Малый театр, а еще через год — в театр Советской армии (сегодня — ЦАТРА).

В 18 Александр впервые женился: его избранницей стала соседка по даче Наталья Сагоян. Родители отговаривать сына от женитьбы не стали — решили, что парень разберется со всем сам. Так и вышло.


Первая жена актера

«Папа как человек мудрый реагировал очень просто — хочешь? Ты волен. И когда через какое-то время после свадьбы я вернулся домой с вещами, папа, не вставая со своей любимой тахты, сказал: „Ну что? Нажился? Чайник поставь“. Ценность решения. Твое решение — пожалуйста. Только твоя шишка», — вспоминает Домогаров.

В недолгом браке у пары родился сын Дмитрий. Но Александр ушел из семьи, когда мальчику был всего год, и больше с ним не общался. Актер и подумать не мог, что позже об этом будет глубоко сожалеть.

Недолго думая, Домогаров обзавелся новой супругой: на сей раз под венец он повел театрального костюмера Ирину Гуненкову. Ирина тоже родила Александру сына — Александра-младшего.


Александр с женой Ириной и сыном Сашей

Вскоре пошла в гору не только театральная, но и кинокарьера. Сначала Домогарова звали лишь на эпизодические роли, а потом его заметила Светлана Дружинина. Она предложила Александру роль Павла Горина в культовых «Гардемаринах» — и это был именно тот фильм, который позволил актеру в одно утро проснуться знаменитым. Позже Домогаров снялся в телесериале «Графиня де Монсоро» и стал безусловным любимцем женщин.


Александр Домогаров в «Графине де Монсоро»

А в начале 2000-х карьера Домогарова совершила новый подъем: в его фильмографии появился культовый «Бандитский Петербург», где Александр сыграл журналиста Андрея Серегина. Эта роль закрепила за Домогаровым амплуа сериального актера.

Но вернемся к делам семейным. Брак с Ириной казался практически нерушимым: Домогаров в жене и ребенке души не чаял. Однако спустя 10 лет закрутил служебный роман с актрисой Натальей Громушкиной и пропал. Ирина пыталась спасти семью, но все было тщетно.


Пара оформила развод, и Александр тут же оформил новый брак. Который, впрочем, вскоре тоже расторгнул — не живется ему спокойно со штампом в паспорте — и ушел к актрисе Марине Александровой.


Марину и Александра считали идеальной парой, пока девушка не заявила о том, что актер изменял ей и поднимал на нее руку

С Мариной Домогаров встречался недолго: то сходился, то расходился. Поговаривали, за пару лет их отношений девушка не единожды собирала вещи, а однажды и вовсе застала Александра с любовницей. В конце концов чаша терпения Александровой переполнилась, и она ушла навсегда. Домогаров был подавлен — по крайней мере так говорил он сам.

После этого разрыва Домогаров отличился серией скандальных выходок и странных заявлений. Например, написал в твиттере, что ищет невесту: «Хотелось бы красивую и умную, но если нет — то выберу красивую, а потом научу всему, что нужно. Поговорить я могу и на работе, а ночью, не думаю, что вы занимаетесь собеседованием. В красивых куклах тоже есть прелесть. В моей ситуации — только красивая и молодая!».

Красивую и молодую невесту найти не удалось. Вместо этого актера ждала утрата, серьезная и горькая. Его старший сын Дмитрий погиб в ДТП. Александр узнал об этом не сразу — с Димой он даже не общался. Но после его трагической кончины актер ушел в себя. Позже он говорил:

«После этой потери мне, кажется, ничего уже не страшно — думаю, я все пережил. Пережил смерть родителей, пережил смерть ребенка, пережил практически свою собственную смерть — у меня была авария очень серьезная, и 25 августа я праздную второй день рождения, потому что после таких аварий не выживают. Вот и думаешь: а чего еще бояться?»

Актер пытался начать жизнь заново и даже стал появляться на публике с очаровательной блондинкой Ларисой Черниковой — в общем, делал вид, что все в порядке. Но реальность оказалась сурова: у Ларисы диагностировали лимфому.


«Этот диагноз был поставлен очень давно, еще до нашего знакомства. Я знал, что это так. Только вот никто не знал, когда придет этот час X. Это страшно: жить и понимать, что он настанет. Это онкология. Такая серьезная онкология. И она с этим жила очень много лет», — позже поделился Домогаров. К сожалению, борьбу с раком Лариса проиграла: в 2015-м году ее не стало. А вместе с ней в каком-то смысле не стало и Домогарова: он практически перестал сниматься в кино и появляться на публике.

Сейчас актер живет уединенно, за городом. Но активно общается с младшим сыном Александром (который пошел по стопам отца: он актер и режиссер) и его матерью.

Что до актерства, изредка Александр принимает предложения режиссеров. Например, в производстве продолжение «Гардемаринов», а в эфире — сериал «Зорге» с Домогаровым в главной роли. А вот танцевать или кататься на коньках в прайм-тайм Александр не хочет: говорит, в таком пиаре нет смысла.

«Если вдруг пойму, что моя профессия закончилась… Да, это будет очень тяжело для меня. Наверное, я постараюсь уйти — уж не знаю, получится ли. Вообще, это очень сложный вопрос. Но я не буду реанимировать воспоминания о себе как об артисте, который когда-то был», — поясняет он.

 
Теги: знакомства
 
 
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Некогда безумно популярный и, без сомнения, талантливый актер Александр Домогаров в последнее время снимается в кино редко. После череды личных потерь мужчина,...
 
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