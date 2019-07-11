Методичка для мужчин. 9 пунктов, благодаря которым современная женщина обратит на вас внимание

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том , насколько популярны сегодня советы из серии «как привлечь и удержать мужчину» и какие требования предъявляются к современной женщине. Но что-то никак не встретить в ленте текстов о том, что нужно делать мужчинам для того, чтобы привлечь женщину.





Например, по запросу «за каких мужчин не надо выходить замуж» в списке лидеров мы видим советы из книги 1930 года. И правда, давненько у нас нет мужчин, за которых не стоило бы выходить замуж.

А по запросу «как привлечь женщину» на первой странице результатов мы находим «Молитву, чтобы привлечь женщину» и «Практическую магию для истинных мужчин». Среди более приземленных советов — мужчинам предлагают регулярно бриться и отодвигать дамам стул в ресторане. Хм.



Скриншот с сайта pics.ru / Ладно, не скроем: по этому запросу мы нашли еще кое-что. Смешные «отзеркаленные» советы для мужчин, которые обычно дают женщинам





Вообще, по поводу женских требований к мужчинам есть два огромных мифа. Первый — одинокие женщины готовы на любого мужчину: лишь-бы-был. Второй — женщин интересуют только миллионеры: без-денег-не-лезь.

Встречается, конечно, всякое, но в реальной жизни между двумя этими не сказать чтобы многочисленными категориями существует огромная прослойка обычных женщин, которым не нужен ни лишь-бы-был, ни денежный мешок. А нужны нормальные, здоровые отношения.

Чем же мужчина сегодня может привлечь современную женщину?

Отсутствием патриархальных замашек и планов

Времена, когда женщины любили только брутальных мачо, уходят, и излишний напор сегодня только пугает. Начать можно с малого: например, если на свидании женщина хочет заплатить за себя сама, не нужно делать страшные глаза и шипеть «не позорь меня». Мужчина от этого не перестанет быть менее мужественным, а женщине будет комфортнее, ей не нужно чувствовать себя обязанной и думать об унизительном «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».





Если этот этап вы уже благополучно прошли, помните о том, что стереотип «серьезные отношения — это приманка для женщин и страшилка для мужчин» отжил свое. Вовсе не все женщины сегодня хотят замуж. По крайней мере не сразу.

И если мужчина с наскока хочет жениться, это может говорить о том, что просто «время пришло» и ему нужно найти «подходящую хозяйственную женщину, которая родит ему детей». Однако у женщины могут быть другие планы, поэтому форсировать не стоит.

Возможностью оставаться свободной

Желание контролировать женщину — очень тревожный звоночек, а "ревнует, значит, любит" — вышедшее из употребления понятие. Если мужчина постоянно хочет знать, где находится женщина, почему она не взяла трубку, из-за чего оперативно не ответила на сообщение (не говоря уже о желании проверять ее почту и список вызовов) — это пугает. Нормальные, здоровые отношения должны быть основаны на соблюдении личных границ и доверии.

Элементарным уважением

Если мужчина слишком много внимания уделяет внешнему виду женщины, акцентирует внимание на таких вещах, как слишком маленькая/большая грудь/попа, позволяет себе замечания в духе «пропусти десерт, а то поправишься», «по-моему, кто-то слишком много ест», то это прямо сразу нет. Также в разговоре с женщиной не стоит использовать снисходительный тон, перебивать, повышать голос, давать советы без запроса.





Борьбой с сексизмом

Если мужчина полагает, что женщина тоже человек, но на иерархической лестнице все же стоит пониже, вряд ли с ним кому-то по пути. Сегодня использовать фразы типа «все бабы — дуры/истерички/плохие водители» и употреблять шутки в стиле Comedy club — просто-напросто дурной тон. Невозможно считать всех женщин неполноценными дурочками и при этом иначе относиться к своей подруге/невесте/жене.

Щедростью

Да-да, мы помним, что не в деньгах счастье и женщины не ищут без-денег-не-лезь. Но в этом случае речь идет не о меркантильности и расчете, а о здравом подходе. Если цель — короткая интрижка, то мужская жадность особой погоды не сделает, пусть себе скупердяйничает. Но если рассматривать отношения в долгосрочной перспективе, когда в будущем женщина может оказаться в зависимом от мужчины положении (находясь в декретном отпуске например), то его отношение к деньгам может иметь очень большое значение. Если у мужчины есть дети от первого брака, важно, как он выполняет свои обязательства по выплате алиментов.





Жизнерадостностью

Окружение, особенно ближайшее, очень влияет на наш собственный психоэмоциональный фон. Если ты регулярно общаешься или живешь вместе с мужчиной, который всем недоволен, жалуется и делает всех вокруг виноватыми в своих неудачах, невозможно не впасть в меланхолию вместе с ним. Нытики и любители пострадать могут записаться к психотерапевту, а вот вываливать все свои тревоги на женщину не стоит.

Умением справляться со своими эмоциями

Уже на первых свиданиях можно заметить, как мужчина ведет себя, например, с официантами. Если он скандалит по поводу запоздавшего заказа, кричит из-за недостаточно горячего супа, да и в целом очевидно, что он не в состоянии сдерживать агрессию, вероятно, что в недалеком будущем за недостаточно горячий суп огребать придется живущей с ним женщине.

Умением готовить

Новые времена диктуют новые правила: гендерное равенство подразумевает честное разделение домашних дел, а женщины больше не хотят в режиме 24/7 выполнять функции домработницы.





Конечно, есть те, кому все это в радость, — и ради бога. Но в жизни могут возникнуть разные ситуации: болезнь, декрет, да просто сильная усталость в конце рабочей недели. Поэтому женщина должна быть уверена в том, что рядом с ней взрослый, самостоятельный человек, на которого можно рассчитывать в любой ситуации.

Поддержкой и заботой

В современном мире очень много говорят о «сильных и независимых» женщинах, но границы понимания этой самой независимости немного размылись. «Хотели равноправия — сами о себе и заботьтесь» — позиция неверная, потому что равноправие — не об этом. Оно вовсе не исключает бережного отношения друг к другу, вниманию к проблемам и потребностям партнера.

А в следующем выпуске мы расскажем вам о том, как вести себя мужчине, чтобы женщина от него не ушла. Не переключайтесь.