ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как увидеть кубики пресса в зеркале? Советует диетолог

12.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как «проявить» кубики и почему рельефный пресс может иметь последствия для женского здоровья? Спросили у врача — диетолога-эндокринолога Ольги Авчинниковой.

— Для «проявления» пресса нужно соблюсти два условия: иметь тренированные мышцы пресса и низкий процент жира в организме. Только при таком сочетании получится увидеть в зеркале кубики, — отмечает Ольга.

При этом врач предупреждает, что далеко не всегда кубики пресса сочетаются со здоровьем.

— Особенно это касается девушек. При низком проценте жира может нарушиться менструальный цикл, а также ухудшиться состояние кожи, волос и ногтей. Так что с «сушкой» стоит быть осторожными.

И все-таки, какие есть способы снижения жировой массы?

  • Сократите количество потребляемых калорий на 20%.
  • Исключите или минимизируйте пирожные, печенье, молочный шоколад, конфеты, чипсы, алкоголь в количестве, превышающем 150 мл сухого вина, колбасы, глазированные сырки, картофельное пюре, пиццы и мороженое.
  • Оставьте в рационе достаточное количество белка. Животные источники белка: яйца, рыба, морепродукты, нежирное мясо, птица, творог, греческий йогурт и нежирный сыр. Растительные источники белка: орехи, семена, злаки, тофу и другие соевые продукты.
  • Выполняйте аэробные тренировки по 30−60 минут три раза в неделю (подойдут плавание, велопрогулки или бег трусцой).
  • Добавьте две силовые тренировки на основные мышечные группы.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толковые советы по питанию и тренировкам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Круто, совсем бесплатно и с поцелуями. Куда сходить на «Славянском базаре» без денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика