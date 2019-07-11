Как увидеть кубики пресса в зеркале? Советует диетолог

Источник материала: Tut.by

Как «проявить» кубики и почему рельефный пресс может иметь последствия для женского здоровья? Спросили у врача — диетолога-эндокринолога Ольги Авчинниковой.

— Для «проявления» пресса нужно соблюсти два условия: иметь тренированные мышцы пресса и низкий процент жира в организме. Только при таком сочетании получится увидеть в зеркале кубики, — отмечает Ольга.

При этом врач предупреждает, что далеко не всегда кубики пресса сочетаются со здоровьем.

— Особенно это касается девушек. При низком проценте жира может нарушиться менструальный цикл, а также ухудшиться состояние кожи, волос и ногтей. Так что с «сушкой» стоит быть осторожными.

И все-таки, какие есть способы снижения жировой массы?

Сократите количество потребляемых калорий на 20%.

Исключите или минимизируйте пирожные, печенье, молочный шоколад, конфеты, чипсы, алкоголь в количестве, превышающем 150 мл сухого вина, колбасы, глазированные сырки, картофельное пюре, пиццы и мороженое.

Оставьте в рационе достаточное количество белка. Животные источники белка: яйца, рыба, морепродукты, нежирное мясо, птица, творог, греческий йогурт и нежирный сыр. Растительные источники белка: орехи, семена, злаки, тофу и другие соевые продукты.

Выполняйте аэробные тренировки по 30−60 минут три раза в неделю (подойдут плавание, велопрогулки или бег трусцой).

Добавьте две силовые тренировки на основные мышечные группы.