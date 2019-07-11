В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве 2-летнего сына

Источник материала: Аргументы и факты

Напомним, 27 мая 2019 года утром 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын пропал в парке. Поиски ребенка показали, что женщина соврала. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что в парке она была одна.

В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Экспертиза показала: смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.