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В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве 2-летнего сына

12.07.2019 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве 2-летнего сына
Следственный комитет РБ

Напомним, 27 мая 2019 года утром 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила, что ее двухлетний сын пропал в парке. Поиски ребенка показали, что женщина соврала. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что в парке она была одна. 

В ходе осмотра жилья заявительницы в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Экспертиза показала: смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны мать ребенка и ее сожитель.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен ряд экспертных исследований. 

В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве 2-летнего сына
В Лепеле нашли тело двухлетнего мальчика. Задержали мать и ее сожителя
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К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
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