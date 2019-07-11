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Пожарная безопасность на сельхозобъектах

12.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Работники Городокского РОЧС вместе с представителями объектов животноводства провели обследования сельскохозяйственных объектов, вагонов-бытовок на полях, где днём и ночью находятся работники АПК, задействованные на выпасе крупнорогатого скота, мест хранения грубых кормов.

  В первую очередь рейды были направлены на предупреждение пожаров и гибели людей на объектах сельского хозяйства. В ходе профилактической работы осуществлялась проверка соблюдения требований пожарной безопасности,  доведены все необходимые мероприятия по исключению условий, способствующих возгораниям, беседы по соблюдению правил безопасности. Работникам рассказали о случаях гибели людей на рабочих местах, проинструктировали и вручили наглядную продукцию.

Наш. корр.

 

 
 
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Работники Городокского РОЧС вместе с представителями объектов животноводства провели обследования сельскохозяйственных объектов, вагонов-бытовок на полях,...
 
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