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Пожарная безопасность на сельхозобъектах
12.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Работники Городокского РОЧС вместе с представителями объектов животноводства провели обследования сельскохозяйственных объектов, вагонов-бытовок на полях, где днём и ночью находятся работники АПК, задействованные на выпасе крупнорогатого скота, мест хранения грубых кормов.
В первую очередь рейды были направлены на предупреждение пожаров и гибели людей на объектах сельского хозяйства. В ходе профилактической работы осуществлялась проверка соблюдения требований пожарной безопасности, доведены все необходимые мероприятия по исключению условий, способствующих возгораниям, беседы по соблюдению правил безопасности. Работникам рассказали о случаях гибели людей на рабочих местах, проинструктировали и вручили наглядную продукцию.
Наш. корр.
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Работники Городокского РОЧС вместе с представителями объектов животноводства провели обследования сельскохозяйственных объектов, вагонов-бытовок на полях,...
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