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NEXTA: По делу о взрывах 3 июля задержаны белорусские офицеры
Источник материала: Партизан
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"Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил, что задержанных по уголовному делу о "кровавом салюте" в Минске 3 июля - двое (как мы знаем, это граждане РФ, сотрудники ОАО "Пиро-Росс" Максим Сапронов и Константин Денисов).
Но почему-то не сказал, что подозреваемых - уже как минимум четверо. Остальные двое - белорусские офицеры, но, видимо, это какие-то #военные_тайны.
В частности, как сообщает наш источник в том же СК, подозреваемым по части 2 статьи 463, признан капитан Последний Д.В. заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры - именно он был ответственным за заряжание салютных установок. Такой же статус у старшего лейтенанта Круглика А.С. - командира патрульной роты, который вместе со своими подчиненными непосредственно подрезал не влезающие фейерверки перед запихиванием в мортиры.
Может, хватит уже недоговаривать, Иван Данилович? XXI век на дворе", - пишет Telegram-канал NEXTA.
В Минской военной комендатуре заявили, что не могут связаться c Денисом Последним, так как он "сегодня отдыхает".
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СК отказывается комментировать эту информацию.
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