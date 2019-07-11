ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NEXTA: По делу о взрывах 3 июля задержаны белорусские офицеры

12.07.2019 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

СК отказывается комментировать эту информацию.



Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA:

"Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в интервью российскому агентству "РИА Новости" заявил, что задержанных по уголовному делу о "кровавом салюте" в Минске 3 июля - двое (как мы знаем, это граждане РФ, сотрудники ОАО "Пиро-Росс" Максим Сапронов и Константин Денисов).

Но почему-то не сказал, что подозреваемых - уже как минимум четверо. Остальные двое - белорусские офицеры, но, видимо, это какие-то #военные_тайны.


В частности, как сообщает наш источник в том же СК, подозреваемым по части 2 статьи 463, признан капитан Последний Д.В. заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры - именно он был ответственным за заряжание салютных установок. Такой же статус у старшего лейтенанта Круглика А.С. - командира патрульной роты, который вместе со своими подчиненными непосредственно подрезал не влезающие фейерверки перед запихиванием в мортиры.

Может, хватит уже недоговаривать, Иван Данилович? XXI век на дворе", - пишет Telegram-канал NEXTA.

"Радыё Свабода" связалась с представителем СК Сергеем Кабаковичем. Но он отказался комментировать данную информацию, назвав ее "домыслами и частными комментариями".

В Минской военной комендатуре заявили, что не могут связаться c Денисом Последним, так как он "сегодня отдыхает".
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК отказывается комментировать эту информацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Свидетельство о рождении в мае и июне получили…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика