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Зимбабве ждет 1500 тракторов из Беларуси

12.07.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 1500 беларусский тракторов прибудут в Зимбабве в ближайшие недели, пишет зимбабвийкая газета The Herald.



С помощью беларусской техники Зимбабве рассчитывает стимулировать развития сельского хозяйства, заявил замминистра земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений Дуглас Какоро. Он отметил, то страна испытывает серьезную нехватку тракторов.

В прошлом году Беларусь и Зимбабве подписали контракты на почти 60 миллионов долларов по поставкам техники МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш». Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был с визитом в Беларуси в январе этого года. На встрече с ним Лукашенко озвучил планы сотрудничества с Зимбабве: совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, строительство мясо-молочных комплексов, развитие транспортной инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых.
 
 
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Около 1500 беларусский тракторов прибудут в Зимбабве в ближайшие недели, пишет зимбабвийкая газета The Herald.
 
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