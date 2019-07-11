Зимбабве ждет 1500 тракторов из Беларуси









С помощью беларусской техники Зимбабве рассчитывает стимулировать развития сельского хозяйства, заявил замминистра земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений Дуглас Какоро. Он отметил, то страна испытывает серьезную нехватку тракторов.





В прошлом году Беларусь и Зимбабве подписали контракты на почти 60 миллионов долларов по поставкам техники МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш». Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был с визитом в Беларуси в январе этого года. На встрече с ним Лукашенко озвучил планы сотрудничества с Зимбабве: совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, строительство мясо-молочных комплексов, развитие транспортной инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых.