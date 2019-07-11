Турецкая компания решила построить крупнейший в Беларуси ветропарк

Предынвестиционный актив — это юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС). Помимо учредительных документов, в его состав входят документы на право пользования земельным участком для строительства ВЭС, технические условия на проектирование, отчет о результатах мониторинга и оценки ветроэнергетического потенциала выбранной локации, бизнес-план, обоснование инвестиций и другая предпроектная документация.





Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила 155,4 тыс. рублей, а право на строительство ветропарка получила турецкая компания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.», специализирующаяся на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.





Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.









С целью сокращения срока окупаемости инвестиций в отношении электроэнергии, которая будет вырабатываться будущей ВЭС, установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам. До 31 декабря 2028 года тариф составит 14,4 цента/кВт·ч, далее до 31 декабря 2038 года — 10,2 цента /кВт·ч, а после этого — 5,4 цента /кВт·ч. Платежи за энергию будут осуществляться в белорусских рублях с привязкой к курсу доллара. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».





Напомним, что принять участие в электронных торгах могли белорусские и иностранные юридические лица, имеющие опыт строительства и/или эксплуатации не менее одного успешно работающего ветропарка мощностью от 8 МВт и собственные средства в размере не менее 15% от стоимости проекта из расчета 2 млн долларов за 1 МВт.





«Гюриш Иншаат» построила энергетические объекты суммарной установленной мощностью 3000 МВт, в том числе с применением возобновляемых источников энергии. В настоящее время компания является владельцем и эксплуатирует: гидроэлектростанции (суммарной установленной мощностью 79,04 МВт), ветроэлектростанции (364,4 МВт) и геотермальные электростанции (232,3 МВт).





Торги на БУТБ стали финальным этапом проекта международной технической помощи «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», реализуемого при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды Беларуси (общий бюджет — 3,35 млн долларов).