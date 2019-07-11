На сколько меньше платят в Беларуси женщинам

Белорусские мужчины в декабре 2018 года зарабатывали в среднем 1277,7 рубля в месяц, женщины — на 27% меньше, 928,4 рубля.





Радыё Свабода . Разница, которую зафиксировала статистика Белстата, наблюдается по всем специальностям — нет ни одной, где бы женщины получали хотя бы столько же, сообщает









Самый большой разрыв между зарплатами мужчин и женщин — в ИТ (по официальной статистике). Женская зарплата меньше почти вдвое (55,9% мужской).





В этой сфере женщины зарабатывают в среднем 2,2 тысячи рублей, мужчины — 3,9 тысячи.