Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

РИА Новости . Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также уточнил, что инициатива исходила от украинской стороны, сообщает





По словам Пескова, президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, они договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».





— Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, — заключил пресс-секретарь.









В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков», а также «речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ».



