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Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Источник материала: Партизан
Инициатива исходила от украинской стороны.
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также уточнил, что инициатива исходила от украинской стороны, сообщает
По словам Пескова, президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, они договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».
— Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, — заключил пресс-секретарь.
В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков», а также «речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ».
Отметим, что вчера Путин отреагировал на недавнее предложение Зеленского встретится в Минске, назвав эту идею «интересной».
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Инициатива исходила от украинской стороны.
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