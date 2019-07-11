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Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

12.07.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициатива исходила от украинской стороны.

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также уточнил, что инициатива исходила от украинской стороны, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, они договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».

— Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате, — заключил пресс-секретарь.


В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков», а также «речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ».
 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива исходила от украинской стороны.
 
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