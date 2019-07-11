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Лукашенко шокировал канадца, ставшего лучшим хоккеистом Беларуси

12.07.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Натурализованный канадец Джефф Платт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона 2018/19.

Таковы результата традиционного опроса, проведенного «Прессболом». В интервью этому изданию форвард рассказал о своей короткой встрече с Александром Лукашенко:

— На чемпионате мира в Минске перед одним из матчей он зашел в нашу раздевалку. Пообщался с командой, а когда увидел меня, сказал: «Если не забьет — больше его в сборной не будет». Понятно, президент пошутил, хотя я сразу был немного в шоке и ничего не ответил.
 
Теги: Минск
 
 
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Натурализованный канадец Джефф Платт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона 2018/19.
 
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