|
Лукашенко шокировал канадца, ставшего лучшим хоккеистом Беларуси
Источник материала: Партизан
Натурализованный канадец Джефф Платт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона 2018/19.
Таковы результата традиционного опроса, проведенного «Прессболом». В
— На чемпионате мира в Минске перед одним из матчей он зашел в нашу раздевалку. Пообщался с командой, а когда увидел меня, сказал: «Если не забьет — больше его в сборной не будет». Понятно, президент пошутил, хотя я сразу был немного в шоке и ничего не ответил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Натурализованный канадец Джефф Платт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона 2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)