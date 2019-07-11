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Фанаты минского Динамо выбежали в Латвии на поле и подрались со стюардами
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» в матче Лиги Европы забило в концовке «Лиепае», сравняв счёт, и сразу же на поле высыпали фанаты минчан и подрались со стюардами.
Игра завершилась со счётом 1:1.
Ответный матч состояится 18 июля, пишет
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Минское «Динамо» в матче Лиги Европы забило в концовке «Лиепае», сравняв счёт, и сразу же на поле высыпали фанаты минчан и подрались со стюардами.
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