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1500 беларусский тракторов прибудут в Зимбабве в ближайшие недели
12.07.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С помощью белорусской техники Зимбабве рассчитывает стимулировать развития сельского хозяйства.
Зимбабве ждет 1500 тракторов из Беларуси, пишет
С помощью белорусской техники Зимбабве рассчитывает стимулировать развития сельского хозяйства, заявил замминистра земель, сельского хозяйства, водных ресурсов, климата и сельских поселений Дуглас Какоро. Он отметил, то страна испытывает серьезную нехватку тракторов.
В прошлом году Беларусь и Зимбабве подписали контракты на почти 60 миллионов долларов по поставкам техники МАЗ, МТЗ и «Гомсельмаш». Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был с визитом в Беларуси в январе этого года. На встрече с ним Лукашенко озвучил планы сотрудничества с Зимбабве: совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, строительство мясо-молочных комплексов, развитие транспортной инфраструктуры, разработка месторождений полезных ископаемых.
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С помощью белорусской техники Зимбабве рассчитывает стимулировать развития сельского хозяйства.
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