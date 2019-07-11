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Динамовское дерби в Бресте и соседское дерби в Борисове. Анонс 15-го тура ЧБ

12.07.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 12 июля начнется 15-й тур. Брест продолжает лидировать, не знает поражений и забил больше всех голов. 14 июля брестское «Динамо» будет принимать минских одноклубников. Яркая афиша! Сможет ли Минск остановить победное шествие «южан»?

Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ получилось не очень хорошо. Ничья с «Пястом», травма у Егора Филипенко, которая не позволит ему играть в ближайшие месяцы. Радует, что достаточно уверенно сыграл вратарь Антон Чичкан, его вины в пропущенном мяче от поляков точно нет.

Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а «северяне» пропустили два безответных мяча от финского КуПСа.

У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом скромную победу в Солигорске над мальтийским «Хиберниансом» со счетом 1:0.


Второй серьезный экзамен для столичного «Динамо». Теперь на выезде в Бресте!

Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут уставшие минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?

БАТЭ ждет непростое домашнее сражение с «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы пока единолично оккупировали четвертое место. И явно сохраняют бронзовые амбиции. До идущего на третьем месте «Шахтера» всего четыре очка. Поражение в Борисове и победа «Ислочи» или минского «Динамо» отбросит «автозаводцев» вниз.

«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».

«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер» подписал атакующего полузащитника из Албании Аздрена Лулаку.

Столичное «Торпедо», обитающее на дне турнира, похоже, скоро исчезнет с карты белорусского футбола. Как сообщает «Еврорадио», команду покинул российский инвестор Михаил Мироненков. Перед игроками задолженность по зарплате, а федерация футбола чуть ли не оплачивает выездные матчи.

Не исключено, что АБФФ тащит команду, чтобы та завершила сезон, а не снялась по ходу. Но в федерации эту информацию не комментируют. 13 июля в Минске «Торпедо» будет принимать другого аутсайдера — из Гомеля.

Все матчи тура смотрите в прямом эфире VOKA.TV.

12 июля посмотрим два матча:

«Дняпро-МЧЗ» — РЦОР-БГУ, 18.45;

ФК «Минск» — «Ислочь», 20.45.

13 июля пройдет три игры:

«Торпедо» (Минск) — ФК «Гомель», 17.00;

«Неман» — ФК «Слуцк», 18.45;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.

14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.

Положение в чемпионате перед 15-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 14 11 3 0 32 7 36
2 БАТЭ 14 11 1 2 24 5 34
3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31
4 Торпедо-БелАЗ 14 8 3 3 21 11 27
5 Динамо (Минск) 14 8 1 5 20 14 25
6 Ислочь 14 8 1 5 18 15 25
7 ФК Городея 14 5 5 4 10 12 20
8 Неман 14 6 1 7 18 21 19
9 Славия 14 5 3 6 17 17 18
10 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16
11 ФК Слуцк 14 3 4 7 11 24 13
12 ФК Минск 14 2 6 6 15 21 12
13 РЦОР-БГУ 14 2 5 7 18 35 11
14 Дняпро-МЧЗ 14 2 4 8 11 21 10
15 ФК Гомель 14 2 3 9 21 26 9
16 Торпедо (Минск) 14 1 3 10 3 16 6

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Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: Стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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