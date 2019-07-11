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Динамовское дерби в Бресте и соседское дерби в Борисове. Анонс 15-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
Накануне белорусские клубы стартовали в еврокубках. У БАТЭ получилось не очень хорошо.
Неудачно стартовали в Лиге Европы минское «Динамо» и «Витебск». Столичный клуб только в концовке вырвал ничью в Латвии в матче против «Лиепае», а
У «Шахтера» получилось чуть лучше, если можно считать успехом
Молодежь Сергея Гуренко в прошлом туре у себя на поле проиграла БАТЭ. Пожалуй, без шансов. Что могут уставшие минчане после автобусных переездов противопоставить команде Марцела Лички, кроме самоотверженности?
БАТЭ ждет непростое домашнее сражение с «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы пока единолично оккупировали четвертое место. И явно сохраняют бронзовые амбиции. До идущего на третьем месте «Шахтера» всего четыре очка. Поражение в Борисове и победа «Ислочи» или минского «Динамо» отбросит «автозаводцев» вниз.
«Шахтер» должен был приехать 14 июля в Городею, но дату матча по ходатайству клуба перенесли на резервный день, 25 сентября. Также на эту дату был перенесен матч между «Славией» и «Витебском».
«Горняки» тем временем продолжают пополнять свои ряды новыми игроками. Так, на этой неделе «Шахтер»
Столичное «Торпедо», обитающее на дне турнира, похоже, скоро исчезнет с карты белорусского футбола. Как
Не исключено, что АБФФ тащит команду, чтобы та завершила сезон, а не снялась по ходу. Но в федерации эту информацию не комментируют. 13 июля в Минске «Торпедо» будет принимать другого аутсайдера — из Гомеля.
Все матчи тура смотрите в прямом эфире
12 июля посмотрим два матча:
«Дняпро-МЧЗ» — РЦОР-БГУ, 18.45;
13 июля пройдет три игры:
«Торпедо» (Минск) — ФК «Гомель», 17.00;
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.
14 июля завершит тур динамовское дерби в Бресте:
«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), 20.45.
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