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Continental готовит 48-вольтовый гибрид с 30-киловаттным электромотором

12.07.2019 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка немногие в курсе, что львиная доля бизнеса немецкой компании Continental приходится не на шинный сектор, а на выпуск автомобильных комплектующих. В последнее время компания все больше внимания уделяет технологиям в сфере электрификации.


Не секрет, что в последнее время производители активно внедряют на своих моделях так называемые «мягкие гибриды» с 48-вольтовой электросистемой. Она включает компактный мотор-генератор, который помогает ДВС при разгоне и реализует систему Стоп/Старт, а при торможении работает в режиме рекуперации, подзаряжая литий-ионную батарею. Тем не менее, такие силовые установки не позволяют передвигаться на чистой электротяге.


И в этом их главное отличие от перспективной разработки Continental, которая также использует 48-вольтовую бортовую систему, но позволяет машине передвигаться на одной электротяге, развивая в таком режиме максимальные 90 км/ч. Отдача электромотора у гибридной системы Continental — 30 кВт (41 л.с.). В компании особо подчеркивают, что ее система гораздо дешевле традиционных полноценных гибридов — это готовая комплексная разработка, требующая минимальных затрат для установки на шасси автомобиля. Также сообщается, что по сравнению с нынешними «мягкими гибридами» система от Continental позволяет сократить уровень выбросов CO2 на 10% (и на 20% по сравнению с традиционными ДВС).

Больше подробностей о гибридном модуле Continental, включая электрический запас хода, станут известны осенью — оборудованный такой установкой рабочий прототип компания обещает привезти на Франкфуртский автосалон, который откроется в сентябре.

 
 
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Львиная доля бизнеса немецкой компании Continental приходится на выпуск автомобильных компонентов. В последнее время компания все больше внимания уделяет технологиям...
 
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