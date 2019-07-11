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Названа цена следующего флагмана Samsung

12.07.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 августа компания Samsung в Нью-Йорке покажет новые топовые смартфоны — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Известный инсайдер Roland Quandt рассказал, за сколько гаджеты будут продаваться в Европе.


По информации инсайдера, оба смартфона в Западной Европе будут доступны с объемом памяти не менее 256 ГБ. Впрочем, в продаже могут появиться модификации и с другим объемом хранилища (например, 128 ГБ и 512 ГБ). Стартовая цена Galaxy Note 10 составит 999 евро, Galaxy Note 10+ будет продаваться от 1149 евро.

При этом отмечается, что цена пока не является финальной и может немного измениться к моменту старта продаж.

Напомним: Galaxy Note 10 оснастят экраном на 6,3 дюйма, а Plus-версию — на 6,75 дюймов. Гаджеты будут работать на процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9825. Оперативной памяти — от 8 ГБ. Объем аккумулятора в Galaxy Note 10+ составит 4500 мАч. Кроме того, будет поддерживаться и ускоренная 45-ватная зарядка. Основная камера в Galaxy Note 10 — тройная, в Galaxy Note 10+ окажется четыре фотомодуля.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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