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14 июля - День работников налоговых органов

12.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Удивительная все-таки штука получается: несколько лет после окончания Пинского учетно-кредитного техникума она работала бухгалтером, позже старшим бухгалтером в одной из частных фирм. Но очень хотелось стабильности, уверенности в завтрашнем дне, и она устроилась в налоговую службу. И вот уже целых 22 года трудится здесь для того, чтобы эти самые стабильность и уверенность были гарантированы жителям страны в целом и нашего города в частности.

  - По-прежнему наша основная задача - выполнение доходной части бюджета страны. И мы из года в год успешно справляемся с ней, что дает возможность государству реализовывать программы во всех областях нашей жизни, улучшая ее качество, - рассказывает начальник управления учета налогов инспекции МНС по г.Пинску Елена КУПРЕЙЧИК.

  Начинала она налоговым инспектором отдела учета организаций. Преодолевая ступеньку за ступенькой карьерной лестницы, дошла до нынешней должности. Сейчас в ее подчинении 17 человек - сотрудники трех отделов: учета организаций, учета индивидуальных предпринимателей, взыскания платежей, а также сектора учета налогов. И от каждого из них во многом зависит, каким будет мнение налогоплательщиков о налоговой службе в целом.

  Потому в работниках она больше всего ценит честность, порядочность, стремление повышать свой профессиональный уровень и расширять кругозор, но самое главное --- деловую инициативу, признается, не любит пассивных людей.

  А теперь уместно, думаю, будет привести некоторые цифры. Итак. В настоящее время на учете в инспекции состоят более 33000 плательщиков, в том числе 1330 организаций, 3670 индивидуальных предпринимателей, более 28000 физических лиц. План поступлений в местный бюджет за январь-июнь 2019-го выполнен на 100,7%. Наибольший удельный вес в общей сумме - поступления от организаций государственной формы собственности - 65,4%, от предприятий негосударственного сектора экономики - 21,0%, индивидуальных предпринимателей - 6,7%, физических лиц - 6,8%.

  Основными доходными источниками являются подоходный налог (67,0%), налог на недвижимость (12,0%), на прибыль (10,7%), земельный налог (8,7%), налог при упрощенной системе налогообложения (7,2%).

  - Елена Сергеевна, откуда поступают наибольшие суммы?

  - От КУПП «ЖКХ г.Пинска» со структурными подразделениями, ООО «Шперплат», из открытых акционерных обществ «Кузлитмаш», «Стройтрест № 2» со структурными подразделениями, «Пинский КХП», «Пинский автобусный парк», «Амкодор-Пинск», ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги».

  - Как известно, в нынешнем году вступил в действие новый Налоговый кодекс…

  - Да. Новшества направлены на упрощение налогового администрирования, стимулирование добросовестного исполнения плательщиками своих обязанностей, облегчение порядка взаимодействия их и налоговых органов. Кстати, если вести речь о налоговом администрировании, то в современных условиях оно тесно связано с информационными технологиями, в приоритете - упрощение и расширение возможностей применения системы электронного декларирования.

  - Чем хороша данная система?

  - Облегчение заполнения налоговых деклараций, актуальность форм налоговой отчетности, автоматизация представления и контроль правильности их заполнения --- это только малая часть того, что она может на сегодня предложить. Кстати, с такой системой работают свыше 3000 плательщиков, или 67% от общей численности субъектов хозяйствования, состоящих на учете в Пинске.

  На портале МНС (www.portal.nalog.gov.by) внедрен и набирает популярность электронный сервис «Личный кабинет», который представляет плательщикам ряд преимуществ. Сервис позволяет самостоятельно в автоматическом режиме получать из учетной системы налоговых органов различные сведения. В нем плательщики имеют возможность заполнять декларации непосредственно на портале, без установки на своем компьютере автоматизированного рабочего места. Физические лица в «Личном кабинете» (а доступ к нему имеют уже более шести с половиной тысяч пинчан) могут получать извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, записываться на личный прием к руководству инспекций, оплачивать налоги через интернет-банкинг.

  Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые вовремя и в полном объеме уплачивают в бюджет в добровольном порядке причитающиеся платежи. Пусть их экономическая деятельность будет успешной! А своим коллегам накануне праздника хочу пожелать уверенного развития профессиональных навыков и настойчивости в достижении поставленных целей.

  Мы в свою очередь тоже не могли не поздравить Елену Сергеевну. Дело все в том, что накануне профессионального праздника ее копилка наград пополнилась Благодарностью министра Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, которую ей объявили за добросовестный труд и высокий профессионализм.

  Наталья КИРКОВЕЦ
  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА

 
 
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  Удивительная все-таки штука получается: несколько лет после окончания Пинского учетно-кредитного техникума она работала бухгалтером, позже старшим бухгалтером...
 
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