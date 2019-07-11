ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совсем заскучали с таким летом? Вот 10 свежих идей, куда сходить в выходные в Минске

12.07.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вы, наверное, там совсем заскучали с этим серым летом, да? AFISHA.TUT.BY берется разукрасить хотя бы ваши выходные. Мы подглядели статистику всех ивентов на уикенд и в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали за последнюю неделю. Плюс добавили кое-что от себя. Получился пестрый гид по вашим выходным. Берите на заметку!

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Посидеть в баре на 12 рублей


Когда: все выходные.

Где: в столичных барах и кафе.

Сколько: 12 рублей.

Вчера в Минске стартовал новый гастрономический фестиваль Gastrofest — теперь с итальянской темой. Он продлится до 28 июля. Стоимость каждого сета — 12 рублей. В меню — тартар, много видов брускетты и, разумеется, тирамису. Все сеты и их описания, чтобы вам все было понятно, мы собрали тут.

Посмотреть главный фильм Каннского фестиваля


Кадр из фильма «Паразиты»

Когда: все выходные.

Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Беларусь», «Пионер», «Центральный».

Сколько: от 5 рублей 50 копеек.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Комедию, которая через фарс перетекает в социальную трагедию, снял Пон Джун-хо. И это «Золотая пальмовая ветвь — 2019», то есть лучший фильм этого года, по мнению каннских критиков. По сюжету семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ. Не отставайте от мировых критиков: берите квиточки в кино и удивляйтесь тому, что сейчас происходит в киноязыке. Ну а то, что «Паразиты» попали в топы минских кинотеатров за прошлую неделю, — действительно пушка. Рецензию мы уже, конечно же, написали.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: ловите свежачок от Джима Джармуша. Хипстеров он уже снимал, вампиров тоже, да и про водителей автобусов заводил разговор, но… зомби? С Селеной Гомес? Короче говоря, надо идти в кино на «Мертвые не умирают».

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Телепортнуться


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: все выходные, 10.00 — 23.00.

Где: ТЦ Green City.

Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

Вдруг вы не в курсе, что в конце прошлого года в Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям: семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Вот что там происходит — в нескольких фото.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: и сходите уже наконец на Фестиваль песчаных скульптур в «Дримлэнде», особенно если хочется разнообразить свой Instagram.

Что смотреть на выставках в Минске

Понять, что космос — ваш


Фото: TUT.BY

Когда: 13 июля, 23.00 — 8 утра.

Где: территория Hide (Октябрьская, 19, бывший кожевенный завод).

Сколько: 25 рублей — с 8 по 12 июля, 30 рублей — в день фестиваля.

Купить билет, пока он не подорожал

В этом году фестиваль электронной музыки «Космос наш» меняет локацию. Вместо «острова Любви» на Минском море — центр города, улица Октябрьская, 19 (территория Hide), которая на одну ночь — с 13 на 14 июля — станет эпицентром техно. Герои вечера — WhoMadeWho, Chaim и другие представители танцевальной музыки. Что повторяться, вот Минска">тут мы подробно обо всем писали. Подготовьтесь к культпоходу: посмотрите клипы хедлайнеров и найдите самые удобные кроссы.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: присмотрели для вас симпатичную и притом бесплатную тусовку в честь эффектной мексиканской художницы Фриды Кало, чьи картины стоят миллионы, а образ тиражируется во всем мире. Вечеринка в «» стартует 14 июля в 17.00.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Узнать, что «Все нормально»


Когда: 14 июля, 19.00

Где: .

Сколько: 8 рублей

На спектакли, которые облюбовали минчане, билетов нет, так что берем дело в свои руки.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: новое имя в современной белорусской драматургии, на которое точно нужно обратить внимание, — Влада Хмель. Центр белорусской драматургии и Республиканский театр белорусской драматургии представляют спектакль по ее дебютной пьесе «Все нормально», созданной в рамках лаборатории «Открывачка» под кураторством Дмитрия Богославского. «Все нормально» — история о семейных сценариях, тех шаблонах поведения, которые или повторяются из поколения в поколение, или вызывают протест и отвергаются. Влада Хмель раскладывает семейную женскую историю на два голоса. В этом дуэте не всегда понимаешь, кто есть кто, но точно узнаешь себя или близких: такие же вопросы, такие же ситуации.

Лучшее в минских театрах

Погудеть на концерте Bring Me The Horizon

Когда: 14 июля 2019 года, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 67 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива шесть студийных альбомов: новый диск Amo вышел в январе этого года. Послушайте его сейчас.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а мы всей редакцией пойдем на новенькую площадку «», где — предсказываем — сейчас будет тусить вся прогрессивная молодежь. Там сегодня, 12 июля, в 20.00 будут выступать гитарные панки из группы «Пасош». Правда, за вход с вас попросят 30 рублей.

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также
Узнали, почему билеты на концерт Пугачевой в Минске стоят так дешево
Если остаетесь дома, вот что можно посмотреть — прямо на AFISHA.TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы, наверное, там совсем заскучали с этим серым летом, да? AFISHA.TUT.BY берется разукрасить хотя бы ваши выходные. Мы подглядели статистику всех ивентов на уикенд и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Велосипедист выскочил на дорогу прямо перед городским автобусом в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика