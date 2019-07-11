Совсем заскучали с таким летом? Вот 10 свежих идей, куда сходить в выходные в Минске

Источник материала: Tut.by

Вы, наверное, там совсем заскучали с этим серым летом, да? AFISHA.TUT.BY берется разукрасить хотя бы ваши выходные. Мы подглядели статистику всех ивентов на уикенд и в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали за последнюю неделю. Плюс добавили кое-что от себя. Получился пестрый гид по вашим выходным. Берите на заметку!

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Когда: все выходные. Где: в столичных барах и кафе. Сколько: 12 рублей.

Вчера в Минске стартовал новый гастрономический фестиваль Gastrofest — теперь с итальянской темой. Он продлится до 28 июля. Стоимость каждого сета — 12 рублей. В меню — тартар, много видов брускетты и, разумеется, тирамису. Все сеты и их описания, чтобы вам все было понятно, мы собрали тут .

Посмотреть главный фильм Каннского фестиваля



Кадр из фильма «Паразиты»

Когда: все выходные. Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Беларусь», «Пионер», «Центральный». Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Комедию, которая через фарс перетекает в социальную трагедию, снял Пон Джун-хо. И это «Золотая пальмовая ветвь — 2019», то есть лучший фильм этого года, по мнению каннских критиков. По сюжету семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ. Не отставайте от мировых критиков: берите квиточки в кино и удивляйтесь тому, что сейчас происходит в киноязыке. Ну а то, что «Паразиты» попали в топы минских кинотеатров за прошлую неделю, — действительно пушка. Рецензию мы уже, конечно же, написали .

Бонус от AFISHA.TUT.BY: ловите свежачок от Джима Джармуша. Хипстеров он уже снимал, вампиров тоже, да и про водителей автобусов заводил разговор, но… зомби? С Селеной Гомес? Короче говоря, надо идти в кино на «Мертвые не умирают» .

Что смотреть в минских кинотеатрах?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: все выходные, 10.00 — 23.00. Где: ТЦ Green City . Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

Вдруг вы не в курсе, что в конце прошлого года в Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям: семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Вот что там происходит — в нескольких фото.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: и сходите уже наконец на Фестиваль песчаных скульптур в «Дримлэнде», особенно если хочется разнообразить свой Instagram.

Что смотреть на выставках в Минске



Фото: TUT.BY

Когда: 13 июля, 23.00 — 8 утра. Где: территория Hide (Октябрьская, 19, бывший кожевенный завод). Сколько: 25 рублей — с 8 по 12 июля, 30 рублей — в день фестиваля. Купить билет, пока он не подорожал

В этом году фестиваль электронной музыки «Космос наш» меняет локацию. Вместо «острова Любви» на Минском море — центр города, улица Октябрьская, 19 (территория Hide), которая на одну ночь — с 13 на 14 июля — станет эпицентром техно. Герои вечера — WhoMadeWho, Chaim и другие представители танцевальной музыки. Что повторяться, вот Минска">тут мы подробно обо всем писали. Подготовьтесь к культпоходу: посмотрите клипы хедлайнеров и найдите самые удобные кроссы.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: присмотрели для вас симпатичную и притом бесплатную тусовку в честь эффектной мексиканской художницы Фриды Кало, чьи картины стоят миллионы, а образ тиражируется во всем мире. Вечеринка в « Корпусе » стартует 14 июля в 17.00.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку



Когда: 14 июля, 19.00 Где: РТБД . Сколько: 8 рублей

На спектакли, которые облюбовали минчане, билетов нет, так что берем дело в свои руки.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: новое имя в современной белорусской драматургии, на которое точно нужно обратить внимание, — Влада Хмель. Центр белорусской драматургии и Республиканский театр белорусской драматургии представляют спектакль по ее дебютной пьесе «Все нормально», созданной в рамках лаборатории «Открывачка» под кураторством Дмитрия Богославского. «Все нормально» — история о семейных сценариях, тех шаблонах поведения, которые или повторяются из поколения в поколение, или вызывают протест и отвергаются. Влада Хмель раскладывает семейную женскую историю на два голоса. В этом дуэте не всегда понимаешь, кто есть кто, но точно узнаешь себя или близких: такие же вопросы, такие же ситуации.

Лучшее в минских театрах

Погудеть на концерте Bring Me The Horizon

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива шесть студийных альбомов: новый диск Amo вышел в январе этого года. Послушайте его сейчас.

Слушайте amo &mdash; Bring Me The Horizon на Яндекс. Музыке

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а мы всей редакцией пойдем на новенькую площадку « Меломаны », где — предсказываем — сейчас будет тусить вся прогрессивная молодежь. Там сегодня, 12 июля, в 20.00 будут выступать гитарные панки из группы «Пасош» . Правда, за вход с вас попросят 30 рублей.

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