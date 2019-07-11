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Велосипедист выскочил на дорогу прямо перед городским автобусом в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Очередной опасный момент на дороге в Гомеле зафиксировал видеорегистратор — велосипедист едва не оказался под колесами автобуса. Не примени водитель общественного транспорта экстренное торможение — и мужчине на велосипеде, внезапно выскочившему на проезжую часть, потребовалась бы помощь медиков.
Маневр попал в объектив видеорегистратора городского автобуса, а затем — в Instagram Дениса Блохова — водителя
«Защитники велосипедистов, ваш выход… Ехала бы легковая, скорее всего, „гонщег“ оказался бы на капоте…» — подписал видео Денис.
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Не примени водитель общественного транспорта экстренное торможение - и мужчине на велосипеде, внезапно выскочившему на проезжую часть, потребовалась бы помощь...
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