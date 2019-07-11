Велосипедист выскочил на дорогу прямо перед городским автобусом в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Очередной опасный момент на дороге в Гомеле зафиксировал видеорегистратор — велосипедист едва не оказался под колесами автобуса. Не примени водитель общественного транспорта экстренное торможение — и мужчине на велосипеде, внезапно выскочившему на проезжую часть, потребовалась бы помощь медиков.

Маневр попал в объектив видеорегистратора городского автобуса, а затем — в Instagram Дениса Блохова — водителя того самого зеленого МАЗа , у которого есть свой аккаунт в соцсетях. TUT.BY он рассказал, что инцидент произошел два дня назад с его коллегой, когда тот ехал по улице Интернациональной.

«Защитники велосипедистов, ваш выход… Ехала бы легковая, скорее всего, „гонщег“ оказался бы на капоте…» — подписал видео Денис.