Audi RS3 Sportback стал заметно мощнее после доработки в бюро ABT

Источник материала: Tut.by

400 лошадиных сил — именно столько скрывается под капотом нынешней «пятидверки» Audi RS3. Но в ателье ABT Sportsline решили, что компактная «зажигалка» Audi отлично справится и с большей отдачей.





Рядный бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л на RS3 Sportback был форсирован до 470 лошадиных сил, максимальный крутящий момент был поднят с 480 до 540 Нм. Прирост отдачи достигнут установкой фирменного комплекта ABT Power S — помимо переписанной программы управления это еще и интеркулер собственной разработки немецкого ателье.





После доработки RS3 Sportback обещаны 285 км/ч максимальной скорости — это, к слову, на 5 км/ч больше, чем у заводского хэтчбека с ослабленным электронным «ошейником» (доступен за доплату в 1500 евро). Время разгона до первой «сотни» не называется, но по паспорту исходная «пятидверка» тратит на стандартный спринт 4,1 секунды — 470-сильная версия, надо полагать, окажется немного шустрее.





С внешностью RS3 Sportback в ABT особо экспериментировать не стали, предложив на выбор несколько вариантов своих колесных дисков диаметром 19 и 20 дюймов.









Также для хэтчбека доступны спортивная винтовая подвеска, более мощные тормоза, подсветка в порогах, проецирующая на асфальт логотип ABT и различные варианты перетяжки и отделки салона кожей, карбоновыми вставками и т.д.