ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Audi RS3 Sportback стал заметно мощнее после доработки в бюро ABT

12.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

400 лошадиных сил — именно столько скрывается под капотом нынешней «пятидверки» Audi RS3. Но в ателье ABT Sportsline решили, что компактная «зажигалка» Audi отлично справится и с большей отдачей.


Рядный бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 л на RS3 Sportback был форсирован до 470 лошадиных сил, максимальный крутящий момент был поднят с 480 до 540 Нм. Прирост отдачи достигнут установкой фирменного комплекта ABT Power S — помимо переписанной программы управления это еще и интеркулер собственной разработки немецкого ателье.


После доработки RS3 Sportback обещаны 285 км/ч максимальной скорости — это, к слову, на 5 км/ч больше, чем у заводского хэтчбека с ослабленным электронным «ошейником» (доступен за доплату в 1500 евро). Время разгона до первой «сотни» не называется, но по паспорту исходная «пятидверка» тратит на стандартный спринт 4,1 секунды — 470-сильная версия, надо полагать, окажется немного шустрее.


С внешностью RS3 Sportback в ABT особо экспериментировать не стали, предложив на выбор несколько вариантов своих колесных дисков диаметром 19 и 20 дюймов.



Также для хэтчбека доступны спортивная винтовая подвеска, более мощные тормоза, подсветка в порогах, проецирующая на асфальт логотип ABT и различные варианты перетяжки и отделки салона кожей, карбоновыми вставками и т.д.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
400 лошадиных сил - столько скрывается под капотом нынешней «пятидверки» Audi RS3. Но в ателье ABT Sportsline решили, что компактная «зажигалка» Audi отлично справится и с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика