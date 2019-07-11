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17-летний аргентинский голкипер отбил пенальти и умер

12.07.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе 9 июля умер 17-летний голкипер. Как сообщает Советский спорт, Рамон Исмаэль Коронель рухнул на газон во время празднования отбитого им пенальти.

Сообщается, что голкипер отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти. Удар пришелся игроку в грудь.

Медицинских работников на встрече не оказалось, и футболиста, который потерял сознание, отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге юниор умер.

Позже врачи выяснили, что смерть наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

 
 
Ссылка на источник 24
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Это произошло во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе.
 
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