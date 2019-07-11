17-летний аргентинский голкипер отбил пенальти и умер

Источник материала: Tut.by

Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе 9 июля умер 17-летний голкипер. Как сообщает Советский спорт, Рамон Исмаэль Коронель рухнул на газон во время празднования отбитого им пенальти.

Сообщается, что голкипер отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти. Удар пришелся игроку в грудь.

Медицинских работников на встрече не оказалось, и футболиста, который потерял сознание, отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге юниор умер.

#Luto por la muerte del joven Ramón Ismael Piki Coronel, de 17 años. Ramón era arquero amateur y llevaba el mismo nombre del crack riverplatense Mencho Medina Bello. Ramón se desvaneció y murió tras atajar un penal en una cancha de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fé. pic.twitter.com/n5otEdZu1f — Diego José Chesani (@DiegoJosChes_Ok) 11 июля 2019 г.

Позже врачи выяснили, что смерть наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.