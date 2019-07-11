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17-летний аргентинский голкипер отбил пенальти и умер
Источник материала: Tut.by
Во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе 9 июля умер 17-летний голкипер. Как
Сообщается, что голкипер отразил решающий удар в серии послематчевых пенальти. Удар пришелся игроку в грудь.
Медицинских работников на встрече не оказалось, и футболиста, который потерял сознание, отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге юниор умер.
Позже врачи выяснили, что смерть наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.
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Это произошло во время матча любительских команд в аргентинской провинции Санта-Фе.
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