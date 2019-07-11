Запреты на посещение лесов сняты по всей стране

Источник материала: Ежедневник





«Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», — рассказали корреспонденту в пресс-службе Минлесхоза.

К слову, это уже второй в этом году раз, когда запреты на посещение лесов массово вводились по всей Беларуси из-за жары, а потом отменялись, пишет sb.by .



С начала года произошло 518 лесных пожаров, в том числе 29 — на прошлой неделе. Анализ показывает: в девяти из десяти случаев ЧП происходят по вине человека.



В Минлесхозе не раз обращали внимание: введение запретов — вынужденная мера. Направлена она на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Решение принимают местные исполкомы при угрозе возникновения лесных пожаров. В учет берутся погодные условия: температура воздуха, отсутствие осадков, сильный ветер и др. Как правило, ограничения вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности: когда долгое время стоит жаркая погода, пламя может вспыхнуть от малейшей искры.