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Запреты на посещение лесов сняты по всей стране
12.07.2019 09:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», — рассказали корреспонденту в пресс-службе Минлесхоза.
К слову, это уже второй в этом году раз, когда запреты на посещение лесов массово вводились по всей Беларуси из-за жары, а потом отменялись, пишет
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«Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», — рассказали корреспонденту в пресс-службе Минлесхоза.
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